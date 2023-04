Waarom de topper tussen Man City en Arsenal cruciaal kan zijn voor Feyenoord

Woensdag, 26 april 2023 om 14:20 • Wessel Antes • Laatste update: 14:30

Nu Feyenoord hard op weg is naar de eerste landstitel sinds 2017, mag het elftal van trainer Arne Slot weer langzaamaan dromen van Champions League-voetbal. De Rotterdammers zouden bij een loting op dit moment instromen in pot 3, maar daar zou Manchester City nog verandering in kunnen brengen. Wanneer the Citizens dit seizoen zowel de landstitel als Champions League winnen, schuift Feyenoord, wanneer het kampioenschap binnen is, automatisch door naar pot 1.

Dat maakt de cruciale Premier League-kraker tussen City en Arsenal woensdagavond ook een belangrijk duel voor Feyenoord. Wanneer het elftal van manager Josep Guardiola in eigen huis weet te winnen, is de kans op een nieuwe landstitel groot. City komt dan op 73 punten, twee minder dan Arsenal, maar heeft ook nog een wedstrijd te goed. Wanneer City het inhaalduel tegen West Ham United op 3 mei dan ook wint, zijn the Gunners hun koppositie kwijt.

Wanneer City vervolgens de landstitel weet binnen te slepen, moet het elftal van Guardiola ook de Champions League winnen om Feyenoord een dienst te bewijzen. City zou als winnaar van het miljardenbal sowieso in pot 1 belanden, waardoor het ticket van de landskampioen van Engeland doorschuift naar de kampioen van land 7 op de coëfficiëntenranglijst. Op de eindranglijst in 2022 was dat Nederland (inmiddels zesde), waar Feyenoord als koploper maar liefst acht punten voor staat op naaste belager PSV. Met een plek in pot 1 zou de kampioen van Nederland, hoogstwaarschijnlijk dus Feyenoord, de kampioenen van andere grote landen ontlopen.

In de Champions League dient City eerst af te rekenen met Real Madrid. Mocht dat lukken plaatsen de Engelsen zich voor de finale in Istanboel, waar AC Milan en Internazionale als andere halve finalisten voor in aanmerking komen. Bij winst van de Champions League-finale en de Premier League door City, heeft Feyenoord dus een gunstigere uitgangspositie in de groepsfase van het miljardenbal. Vermoedelijk juicht dus niet alleen Slot, welbekend idolaat van Guardiola, woensdag voor City, maar zullen ook vele Feyenoord-fans hopen dat de club uit Manchester aan het langste eind trekt tegen Arsenal.