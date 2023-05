Waarom Ajax hoopt dat AS Roma en Mourinho de Europa League-finale winnen

Woensdag, 31 mei 2023 om 08:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:15

Ajax begint normaal gesproken in de play-offs van de Europa League aan het nieuwe seizoen. De mogelijkheid bestaat echter dat de ploeg van trainer John Heitinga zich direct plaatst voor het tweede Europese clubtoernooi. Ajax is daarbij afhankelijk van de prestaties van AS Roma in de laatste week van dit seizoen. De ploeg van José Mourinho staat woensdagavond in de finale van de Europa League tegenover Sevilla.

Wint Roma woensdag van Sevilla, dan plaatst het zich direct voor de groepsfase van de Champions League. Dat kan dan weer op een positieve manier van invloed zijn op hoe Ajax gaat instromen, al is dat weer afhankelijk van de uitslag van i Giallorossi op de slotdag van de Serie A. De huidige zesde plaats is goed voor een ticket voor de poulefase van de Europa League. Wordt de zesde plek behouden én veroveren de Romeinen woensdag de Europa League, dan heeft de club dus twee Europese tickets in handen.

De UEFA heeft voor een dergelijke situatie een duidelijk protocol opgesteld. Een club met twee Europese tickets, in dit geval Roma, behoudt het hoogste ticket, die voor de groepsfase van de Champions League. Het plaatsbewijs voor de Europa League schuift in dat geval door. Dat ticket gaat dan naar de bekerwinnaar van het zevende land op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Het gaat hier om de Eredivisie en PSV. De Eindhovenaren eindigden echter als tweede en gaan de voorronde van de Champions League in, waardoor dat ticket doorschuift naar nummer drie Ajax.

Dat betekent dat als Roma de Europa League wint én als zesde eindigt in de Serie A, het Europese startbewijs van Mourinho en consorten uit de competitie in handen komt van Ajax. Hierdoor kan Ajax de play-offs overslaan en zich richten op de poulefase van de Europa League. Mocht dit scenario zich niet voltrekken, dan treedt de Amsterdamse club op 24 en 31 augustus aan in de play-offs voor de Europa League. Mocht dat tweeluik niet worden gewonnen, dan volgt de gang naar de Conference League.