Waar je Inter - Barcelona kunt kijken: TV zender, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Vanavond staat in het Giuseppe Meazza de tweede halve finale van de UEFA Champions League op het programma tussen Inter en FC Barcelona. In de heenwedstrijd eindigde het spektakel in het Lluís Companys Olympic Stadium in een 3-3 gelijkspel, waardoor de beslissing gaat vallen in Milaan. Beide teams hebben alles te winnen: Barcelona wil zijn sterke seizoen bekronen met een finaleplaats, terwijl Inter, met een solide verdediging onder leiding van Simone Inzaghi, hoopt het thuisvoordeel te benutten.

Voor Barcelona is het cruciaal hoe Lamine Yamal presteert. De zeventienjarige aanvaller was in de heenwedstrijd bepalend met een doelpunt en een assist. Zijn snelheid en creativiteit maken hem een constante dreiging voor de tegenstander.

Inter kan vertrouwen op de ervaring van Lautaro Martínez, die voor zijn club al 150 doelpunten heeft gescoord sinds hij arriveerde. Zijn aanwezigheid in de aanval is van groot belang voor het team. Daarnaast heeft Inter zijn sterke verdedigende organisatie en counter-aanvallen, geleid door Denzel Dumfries, die in de heenwedstrijd twee keer scoorde, als wapens.

