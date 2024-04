VZ Weekend Quiz: Wie maakten eerder dit seizoen de doelpunten in de Klassieker?

Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

De VZ Weekend Quiz is (nog) niet helemaal te spelen op de Android App. Via de mobiele website is hij wel toegankelijk. We proberen dit zo spoedig mogelijk ook via deze weg aan te bieden.

Zin in meer quizvragen? Onze aflevering van VersuZ zit er vol mee!

1. Welke club staat bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie? <p>Kies het juiste antwoord. </p> FC Groningen

Willem II

Roda JC

ADO Den Haag 2. Welke spelers waren eerder dit seizoen verantwoordelijk voor de vier doelpunten van Feyenoord tegen Ajax? <p>Er zijn meerdere antwoorden goed.</p> Yankuba Minteh

Igor Paixão

Santiago Gimenez

Alireza Jahanbakhsh 3.Welke club heeft de play-offs om Europees voetbal het vaakst gewonnen? <p>Kies het juiste antwoord.</p> FC Utrecht

AZ Alkmaar

FC Twente

Vitesse 4. Zet de volgende spelers op volgorde van doelpunten in de Premier League. <p>Begin met de speler met de meeste doelpunten.</p> Erling Haaland

Mohamed Salah

Heung-min Son

Phil Foden 5. Welke 2.Bundesliga-club wist zich deze week te plaatsen voor de DFB Pokal-finale? <p>Kies het juiste antwoord. </p> HSV

Schalke 04

FC Kaiserslautern

Fortuna Düsseldorf 6. Zet de volgende landen op volgorde op basis van de FIFA-ranking. <p>Begin met het land dat het hoogst geklasseerd staat.</p> Argentinië

Frankrijk

België

Engeland 7. Van welke club wordt Anis Hadj-Moussa gehuurd door Vitesse? <p>Kies het juiste antwoord.</p> Lommel SK

Lierse SK

Anderlecht

Patro Eisden 8. Voor welke club heeft Memphis Depay nooit gespeeld? <p>Kies het juiste antwoord. </p> Olympique Lyon

Olympique Marseille

FC Barcelona

Atlético Madrid 9. In welke ronde van de Conference League stroomt de play-off-winnaar van Nederland in? <p>Kies het juiste antwoord.</p> Eerste voorronde

Tweede voorronde

Derde voorronde

Play-offronde 10. Welke club is de recordkampioen van de tweede divisie? <p>Kies het juiste antwoord.</p> IJsselmeervogels

Excelsior Maassluis

Spakenburg

VV Katwijk

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties