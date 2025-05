Nicolò Zaniolo was maandag aanwezig bij een jeugdwedstrijd van zijn oude werkgever AS Roma tegen zijn huidige werkgever Fiorentina. Na afloop raakte de Italiaan betrokken bij een incident, waarop AS Roma en Zaniolo elk met een eigen verklaring naar buiten traden.

Na het laatste fluitsignaal in de Italiaanse Onder 20-competitie zocht Zaniolo de kleedkamer van Fiorentina en AS Roma op. In de kleedkamer van de Romeinen ging het mis. De international van Italië kreeg het aan de stok met een aantal jeugdspelers van AS Roma.

De Romeinse club laat in een verklaring weten: “AS Roma meldt dat er na de wedstrijd van vandaag een betreurenswaardig incident heeft plaatsgevonden met Zaniolo. Volgens de eerste reconstructies is de speler na de wedstrijd de kleedkamer van het Primavera-team binnengekomen en heeft hij zich provocerend gedragen tegenover enkele jeugdspelers. Tijdens de confrontatie zouden twee spelers fysiek zijn aangevallen.”

Zaniolo zelf houdt er een andere lezing op na. “Aan het einde van de wedstrijd ging ik naar de kleedkamer om de jongens van Fiorentina te feliciteren en daarna ging ik naar de kleedkamer van Roma om ze te begroeten en te feliciteren met het afgelopen seizoen”, begint de middenvelder zijn verhaal.

“Maar op een gegeven moment begonnen ze me te beledigen, dus om te voorkomen dat de situatie zou escaleren, besloot ik te vertrekken”, aldus Zaniolo, die niet spreekt van een fysieke aanvaring.

AS Roma gaf aan 'elke vorm van agressie krachtig te veroordelen'. Mogelijk krijgt het incident dus nog een staartje voor Zaniolo.