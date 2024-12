VZ Team van de Week: Wout Weghorst spits in elftal met 3 spelers van PSV

Speelronde 14 van de Eredivisie zit erop. PSV won zondag overtuigend van FC Utrecht (2-5), waarna Ajax volgde met een zege bij NEC Nijmegen (1-2). Feyenoord is de grote verliezer van het weekend. De Rotterdammers kwamen thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel met Fortuna Sittard. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

PSV is andermaal hofleverancier van het Elftal van de Week van Voetbalzone. De Eindhovenaren waren behoorlijk op schot in de Domstad. Ismael Saibari en Guus Til wisten beiden tweemaal te scoren. Olivier Boscagli gaf in Stadion Galgenwaard alweer zijn vierde assist van dit Eredivisie-seizoen.

Uitgelicht

Feyenoord-huurling Leo Sauer (18) kruipt eindelijk uit zijn schulp bij NAC Breda. De viervoudig international van Slowakije toonde tegen Almere City (1-0 winst) zijn klasse met een fraai schot in de verre hoek. Sauer staat na 1.130 minuten in de Eredivisie (verdeeld over 24 wedstrijden bij Feyenoord en NAC Breda) op 5 doelpunten en 4 assists.

Wout Weghorst redde Ajax zondagmiddag in Nijmegen. De boomlange international zorgde er met twee doelpunten hoogstpersoonlijk voor dat Ajax drie punten mocht meenemen naar Amsterdam. De vraag is of Francesco Farioli nog om Weghorst heen kan wanneer Brian Brobbey terugkeert van zijn blessure.

Het VZ Team van de Week: Mattijs Branderhorst (Fortuna Sittard); Shawn Adewoye (Fortuna Sittard), Jan Van Den Bergh (NAC Breda), Olivier Boscagli (PSV); Sem Steijn (FC Twente), Ismael Saibari (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Guus Til (PSV); Dylan Mbayo (PEC Zwolle), Wout Weghorst (Ajax), Leo Sauer (NAC Breda).