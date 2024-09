VZ Team van de Week: Ricardo Pepi blikvanger in elftal met 1 speler van Ajax

Speelronde 7 van de Eredivisie zit erop. PSV won eenvoudig op bezoek bij Willem II (0-2), terwijl Ajax met dezelfde cijfers wist af te rekenen met RKC Waalwijk. Feyenoord wist niet te winnen bij NEC Nijmegen (1-1) en AZ ging onderuit tegen FC Utrecht (1-2). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

De linkerflank van Utrecht was zondagavond van grote klasse in Alkmaar. Souffian El Karouani en Yoann Cathline speelden een puike partij en zorgden ervoor dat de Domstedelingen knap wisten te winnen op de verjaardag van trainer Ron Jans. Utrecht is momenteel bezig aan de beste seizoensstart in de clubhistorie.

Uitgelicht

Bertrand Traoré was tijdens zijn invalbeurt van slechts een half uur zeer belangrijk voor Ajax. De grillige aanvaller brak na 76 minuten de ban tegen RKC, waarna hij ook nog de assist leverde bij de 0-2 van Mika Godts. Traoré bewaarde het overzicht en wist daarmee de drie punten veilig te stellen.

Ricardo Pepi liet zaterdag zien dat hij een uitstekende opvolger van Luuk de Jong kan worden bij PSV. De Amerikaanse spits was tegen Willem II tweemaal trefzeker en kan uitstekende cijfers weerleggen. Pepi speelde pas 903 minuten namens PSV, verdeeld over 48 optredens. Daarin was hij goed voor 12 doelpunten en 3 assists.

Het VZ Team van de Week: Jasper Schendelaar (PEC Zwolle); Rick Karsdorp (PSV), Damon Mirani (Heracles Almelo), Alec van Hoorenbeeck (FC Twente), Souffian El Karouani (FC Utrecht); Brian De Keersmaecker (Heracles Almelo), Ezequiel Bullaude (Fortuna Sittard), Youri Regeer (FC Twente); Bertrand Traoré (Ajax), Ricardo Pepi (PSV), Yoann Cathline (FC Utrecht).