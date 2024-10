VZ Team van de Week: PSV en FC Twente domineren; 1 speler van Feyenoord

Speelronde 10 van de Eredivisie zit erop. PSV vernederde PEC Zwolle (6-0), Feyenoord won op bezoek bij FC Utrecht (0-2) en Ajax was te sterk voor Willem II (1-0). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

De in 2006 geboren Givairo Read hield zich zondagmiddag moeiteloos staande in Stadion Galgenwaard. Met de achttienjarige vleugelverdediger heeft Feyenoord de volgende parel alweer klaarstaan. Mogelijk mag Read zich woensdagavond opnieuw bewijzen, tegen aartsrivaal Ajax uit zijn geboortestad Amsterdam!

Uitgelicht

Ricardo Pepi is misschien wel te goed om de reservespits van PSV te zijn. De Amerikaanse goaltjesdief speelde sinds vorig seizoen pas 1.027 minuten (52 officiële wedstrijden) namens de Eindhovenaren, maar was daarin wel al goed voor 14 doelpunten en 3 assists. Een indrukwekkend moyenne voor Pepi, die tegen PEC wederom tweemaal trefzeker was.

FC Twente maakte zondag gehakt van Heracles Almelo. De Tukkers waren met liefst 5-0 te sterk, dankzij meerdere uitblinkers. Met name Sam Lammers was goed in vorm, wat resulteerde in zijn vierde doelpunt van dit Eredivisie-seizoen.

Het VZ Team van de Week: Mattijs Branderhorst (Fortuna Sittard); Givairo Read (Feyenoord), Mees Hilgers (CV), Leo Greiml (NAC Breda), Anass Salah-Eddine (FC Twente); Michel Vlap (FC Twente), Malik Tillman (PSV), Clint Leemans (NAC Breda), Ismael Saibari (PSV); Ricardo Pepi (PSV), Sam Lammers (FC Twente).