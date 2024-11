VZ Team van de Week: PSV-dominantie levert 4 plekken op

Speelronde 13 van de Eredivisie zit erop. PSV haalde met 5-0 uit tegen FC Groningen, Feyenoord won met 3-0 van Heerenveen en Ajax was met 2-0 te sterk voor PEC Zwolle. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Robin van Persie maakte als trainer van SC Heerenveen zijn rentree in De Kuip. De voormalig topschutter moest toezien hoe Igor Paixão de Friese defensie in de problemen bracht. De Braziliaan schitterde met een doelpunt én een assist, waarmee hij zijn totaal in de Eredivisie op vijf assists bracht. Daarmee deelt Paixão nu de koppositie in het klassement.

Uitgelicht

Ricardo Pepi blijft de druk op concurrent Luuk de Jong verder opvoeren. De spits had tegen Groningen een eenvoudige avond en bekroonde die met een hattrick. De Amerikaan is met negen doelpunten nu gedeeld topscorer van de Eredivisie. Hoe lang moet Pepi nog wachten op zijn kans als nummer 1 spits?

Go Ahead Eagles had weinig moeite met het geplaagde Almere City en won eenvoudig met 3-0. Victor Edvardsen speelde een hoofdrol in de zege: de spits leverde de assist bij de tweede goal en tekende zelf voor het slotakkoord.

Het VZ Team van de Week: Remko Pasveer (Ajax); Rick Karsdorp (PSV), Leo Greiml (NAC Breda), Olivier Boscagli (PSV); Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Richard van der Venne (RKC Waalwijk), Sem Steijn (FC Twente), Mauro Júnior (PSV); Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles), Ricardo Pepi (PSV), Igor Paixão (Feyenoord).