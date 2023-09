VZ Team van de Week: NoaNo7k op je feestje scoort ook op het veld

Speelronde 5 van de Eredivisie zit erop. Feyenoord wist in De Kuip op overtuigende wijze af te rekenen met sc Heerenveen (6-1), terwijl PSV in eigen huis geen kind had aan NEC (4-0). FC Twente boekte op zondag een overtuigende zege op Ajax (3-1) en AZ wist Sparta Rotterdam te verslaan (2-0). PSV is deze week hofleverancier met vier spelers, terwijl Feyenoord drie man aflevert. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Waar André Ramalho dit seizoen vaak het mikpunt van kritiek was, toonde hij zich in het thuisduel met NEC als een ware leider in de defensie. Tijdens de persconferentie na afloop richtte Peter Bosz zich tot de Braziliaanse mandekker. “Ik vond hem denk ik onze beste speler, André. Ik vond hem echt goed spelen.” Ramalho wordt in het VZ Team van de Week vergezeld door Joey Veerman, Luuk de Jong en Noa Lang. Laatstgenoemde scoort niet alleen op het veld, daar zijn hit ‘7K Op Je Feestje’ inmiddels ruim 400.000 keer is beluisterd op Spotify.

Hoewel Michel Vlap tegen Ajax geen doelpunten maakte of assists afleverde, was de Fries de absolute smaakmaker in het elftal van Twente. Hangend vanaf links was Vlap een plaag voor Devyne Rensch, die zijn directe tegenstander constant kwijt was en in de rust zelfs werd gewisseld. In zijn nieuwe rol speelt Vlap als herboren waardoor hij zijn plek in het Elftal van de Week volledig heeft verdiend.

Wie tien jaar geleden had gezegd dat Alen Halilovic ooit onder contract zou staan bij Fortuna Sittard, zou menig persoon hebben verrast. De Kroatische linkspoot, die in het verleden voor AC Milan en FC Barcelona speelde, was tegen FC Volendam (3-1 winst) belangrijk met een doelpunt en een assist. Met name zijn steekbal bij de aansluitingstreffer van Oguzhan Özyakup was van grote klasse.

Het VZ Team van de Week: Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles); André Ramalho (PSV), Dávid Hancko (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord); Alen Halilovic (Fortuna Sittard), Dani de Wit (AZ), Joey Veerman (PSV), Michel Vlap (FC Twente); Igor Paixão (Feyenoord), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (PSV).