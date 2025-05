VZ Team van de Week: Malik Tillman en Igor Paixão zijn de Eredivisie ontstegen

Speelronde 33 van de Eredivisie zit erop. PSV won in eigen huis van Heracles Almelo (4-1), Ajax verslikte zich in FC Groningen (2-2) en Feyenoord was te sterk voor RKC Waalwijk (2-0). Dit zijn de uitblinkers van woensdagavond!

Malik Tillman (PSV) en Igor Paixão (Feyenoord) kunnen hun plekje in het Elftal van het Jaar van Voetbalzone alvast reserveren. Beide spelers zijn uitgegroeid tot onmisbare krachten voor hun clubs. Het is de grote vraag of Tillman en Paixão komend seizoen nog in de Eredivisie te bewonderen zijn.

Uitgelicht

Thijmen Blokzijl kan niet ontbreken in het VZ Team van de Week van speelronde 33. De twintigjarige verdediger van Groningen maakte woensdag tegen Ajax een historisch Eredivisie-doelpunt, waarmee hij PSV mogelijk de titel bezorgde.

De 34-jarige Bryan Linssen (NEC Nijmegen) is en blijft een fenomeen. De Limburgse aanvaller schoot tegen NAC Breda (3-0 winst) van eigen helft raak en had met twee doelpunten een groot aandeel in de ruime zege.

Het VZ Team van de Week: Jari De Busser (Go Ahead Eagles); Eliano Reijnders (PEC Zwolle), Gernot Trauner (Feyenoord), Thijmen Blokzijl (FC Groningen), Vasilios Zagaritis (Almere City); Ismael Saibari (PSV), Sven Mijnans (AZ Alkmaar), Malik Tillman (PSV); Igor Paixão (Feyenoord), Bryan Linssen (NEC Nijmegen), Ruben van Bommel (AZ Alkmaar).