VZ Team van de Week: maar één speler namens de top drie, Sparta domineert

Maandag, 29 mei 2023 om 12:00 • Laatste update: 12:02

Het reguliere seizoen van de Eredivisie zit erop. PSV besliste op de laatste speeldag de strijd om plek twee uiteindelijk toch nog in Eindhovens voordeel, sc Heerenveen speelt in de play-offs om Europees voetbal en Sparta Rotterdam en Cambuur sloten hun seizoen af met een dikke overwinning. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen zondag!

De strijd om plek twee, drie en zelfs vier was tot de laatste minuut spannend. Door de nederlaag van Ajax bij FC Twente (3-1) wist AZ dat het met een overwinning op PSV nog naar plek drie zou kunnen stijgen en dus werd alles op alles gezet om de Eindhovenaren te verslaan. Toen was daar echter Xavi Simons. Dé uitblinker van het jaar bij PSV had na ruim een uur al uit een netelige positie gescoord en rondde in blessuretijd ook een counter doeltreffend af, waarmee hij op negentien competitietreffers eindigt en gedeeld topscorer is. Zijn twee goals in Alkmaar leveren Simons in elk geval een plekje in het Team van de Week op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

In Enschede waren alle ogen gericht op Ajax, dat moest winnen om kans te houden op een ticket voor de voorronde van de Champions League. Het was echter Václav Cerny, de aanvaller van FC Twente met een geschiedenis in Amsterdam, die de hoofdrol opeiste. De Tsjech scoorde en leverde een assist af en dat was alweer voor de derde keer op rij in een thuiswedstrijd. De laatste speler van Twente die dat kunstje flikte en in drie opeenvolgende thuiswedstrijden scoorde en een goal voorbereidde, was Blaise Nkufo in november 2006.

Elders was Jens Toornstra belangrijk voor FC Utrecht, dat thuis met FC Emmen afrekende (3-2). De middenvelder bereidde een treffer voor en het was voor de zesde keer dit seizoen dat Toornstra een ploeggenoot in staat stelde om te scoren. Het was voor het eerst sinds het seizoen 2017/18 dat Toornstra zo veel assists in één seizoen afleverde. De heldenrol van het weekend was echter weggelegd voor Kjell Scherpen. De doelman van Vitesse zorgde er, in samenwerking met zijn verdediging, voor dat Feyenoord voor het eerst dit seizoen niet meer terugkwam van een 0-1 achterstand. Met kunst en vliegwerk bleef Scherpen, als kind groot fan van Feyenoord, overeind.

Het Team van de Week van VZ: Kjell Scherpen (Vitesse); Dirk Abels (Sparta Rotterdam), Nicolas Isimat-Mirin (Vitesse), Pawel Bochniewicz (sc Heerenveen), Alex Bangura (SC Cambuur); Arno Verschueren (Sparta Rotterdam), Jamie Jacobs (SC Cambuur), Jens Toornstra (FC Utrecht); Václav Cerny (FC Twente), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam), Xavi Simons (PSV).