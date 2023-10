VZ Team van de Week: Feyenoord en PSV blijven maar spelers leveren

Maandag, 2 oktober 2023 om 12:00 • Wessel Antes • Laatste update: 12:10

Speelronde 7 van de Eredivisie zit er nog niet helemaal op. want de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Ajax (tussenstand 2-3) zaterdagavond moest helaas gestaakt worden vanwege de vreselijke botsing tussen Etienne Vaessen en Brian Brobbey. Feyenoord en PSV kwamen zaterdag ook in actie en wisten beide met 3-1 te winnen van respectievelijk Go Ahead Eagles en FC Volendam. De regerend landskampioen uit Rotterdam levert deze week drie spelers af, terwijl de koploper uit Eindhoven twee spelers afvaardigt. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Feyenoord was in eigen huis zeer dominant tegen Go Ahead, dat qua tegendoelpunten nog redelijk stand wist te houden in De Kuip. Uiteindelijk wist de Stadionclub dankzij de exceptionele kwaliteiten van Yankuba Minteh de ban te breken. De Newcastle United-huurling, die zijn snelheid combineert met een uitstekende passeerbeweging, moest doelman Jeffrey de Lange twee keer verschalken om op het scorebord te komen. Zijn eerste treffer werd nog afgekeurd vanwege een handsbal van Mats Wieffer, maar Mintehs tweede doelpunt was volledig correct. Naast de Gambiaan hebben Lutsharel Geertruida en Calvin Stengs een plekje bemachtigd in het Elftal van de Week van Voetbalzone.

Uitgelicht:

Dat Olivier Boscagli weer volledig fit is bij PSV, is een absolute zege voor trainer Peter Bosz. Hoewel de Fransman de tegentreffer van Calvin Twigt (strafschop) inleidde door Lequincio Zeefuik onderuit te halen, is hij met zijn uitstekende passing een extra wapen in de opbouw van de Eindhovenaren. Tegen Volendam kwamen 104 van de 119 passes (87 procent) die Boscagli verstuurde aan. De linkspoot probeert indien mogelijk altijd vooruit te spelen en versnelt daarmee het spel van PSV, dat nog altijd foutloos is in de Eredivisie. Boscagli wordt vergezeld door Malik Tillman, die steeds beter in vorm komt.

Almere City boekte zaterdagavond de eerste Eredivisie-zege in de clubgeschiedenis, door in Stadion Galgenwaard met 0-2 te winnen van FC Utrecht. De ervaren Rajiv Van La Parra was verantwoordelijk voor de tweede treffer van de promovendus en vierde dat door naar sportpsychologe Annemieke Zijerveld te rennen. “Zij heeft mij heel erg geholpen op mentaal vlak. Ik kom vanuit een moeilijke situatie waarin ik zonder club zat en kwam bij Almere aan met een achterstand. Zij heeft kwaliteiten in mij gezien die ik zelf eigenlijk al was vergeten”, sprak de dankbare Van La Parra na afloop uit bij Omroep Flevoland. Zijn doelpunt in de Domstad was de kroon op alle arbeid die de Rotterdammer het afgelopen half jaar heeft geleverd.

Het VZ Team van de Week: Eloy Room (Vitesse); Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Dominik Oroz (Vitesse), Olivier Boscagli (PSV), Arthur Zagre (Excelsior); Jordy Clasie (AZ), Malik Tillman (PSV), Calvin Stengs (Feyenoord); Yankuba Minteh (Feyenoord), Rajiv Van La Parra (Almere City FC), Emil Hansson (Heracles Almelo).