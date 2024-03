VZ Team van de Week: Ajax, Feyenoord en PSV leveren een speler af

Speelronde 24 van de Eredivisie zit erop. De topper tussen PSV en Feyenoord eindigde in een gelijkspel (2-2), waardoor de Eindhovenaren de champagne alvast koud kunnen zetten voor het naderende titelfeest. Eerder op de zondag was Ajax in eigen huis met 2-0 te sterk voor FC Utrecht, waarbij vooral een defensieve kracht een uitstekende indruk achterliet. Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Middenvelder Malik Tillman zorgde in het Philips Stadion voor een zinderende start van de topper tussen PSV en Feyenoord. De 21-jarige Amerikaan vernederde uitgerekend Dávid Hancko door de bal heel bewust door zijn benen te spelen, om vervolgens koelbloedig voor de openingstreffer te zorgen. Tillman laat in alles zien dat hij een aanwinst is voor PSV, waardoor de fans van de Brabantse koploper zullen hopen dat er snel duidelijkheid komt over zijn toekomst in Eindhoven.

Kaj Sierhuis was dit weekend de absolute uitblinker met drie doelpunten en twee assists tegen Excelsior (5-2). De in Athene geboren spits laat steeds vaker zien waarom hij als jeugdproduct van Ajax zo bejubeld werd. Ook zijn teamgenoten, Rodrigo Guth en Justin Lonwijk, hebben een plaatsje verdiend na de overtuigende zege van Fortuna Sittard.

Waar Olivier Boscagli in de opbouw normaliter een extra wapen is voor Peter Bosz, vergiste de Monegask zich tegen Feyenoord in de snelheid van de constant pressende Yankuba Minteh. Laatstgenoemde is deze week de rechtsbuiten in het Elftal van de Week van Voetbalzone. Minteh is een ruwe diamant die, wanneer hij zijn dag heeft, continu voor gevaar kan zorgen.

Het lijkt erop dat Ahmetcan Kaplan, die al sinds de zomer van 2022 in Amsterdam speelt, dé winteraanwinst van Ajax gaat worden. De 21-jarige Turk is eindelijk fit en straalt enorm veel zelfvertrouwen uit. Kaplan is comfortabel aan de bal en maakt daarnaast ook verdedigend indruk. Dat is des te knapper gezien zijn instapmoment in het Ajax van trainer John van ’t Schip.

Het VZ Team van de Week: Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles); Rodrigo Guth (Fortuna Sittard), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Bas Kuipers (Go Ahead Eagles); Justin Lonwijk (Fortuna Sittard), Mees Hoedemakers (NEC Nijmegen), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Malik Tillman (PSV); Yankuba Minteh (Feyenoord), Kaj Sierhuis (Fortuna Sittard), Sontje Hansen (NEC Nijmegen).

