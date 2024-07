Vrouwelijke analist loopt in uitzending CNN Portugal helemaal leeg over tegenvallende Cristiano Ronaldo

Portugal moest maandagavond diep gaan om ten koste van Slovenië na strafschoppen de kwartfinales van het EK te bereiken. Cristiano Ronaldo leek de grote schlemiel te worden toen hij tijdens de verlenging een penalty miste. Doelman Diogo Costa vervulde vervolgens echter een heldenrol door tijdens de strafschoppenserie drie Sloveense penalty’s te keren.

De euforie binnen de Portugese ploeg en in het land was na de overwinning begrijpelijkerwijs groot, maar analist Sofia Oliveira uitte bij CNN Portugal felle kritiek op bondscoach Roberto Martínez, die Ronaldo opnieuw in de basis posteerde.

De 39-jarige sterspeler begon tijdens alle vier de duels van Portugal in de basis, maar was nog geen enkele keer uit open spel trefzeker. Alleen tijdens de strafschoppenserie tegen Slowakije wist hij te scoren. Zijn grote concurrent Goncalo Ramos moest vooralsnog genoegen nemen met een invalbeurt van 25 minuten tegen Georgië (2-0 verlies).

"Ik heb een vraag over Cristiano Ronaldo”, begon Oliveira in de uitzending van CNN Portugal. “Dit gaat de ongebruikelijke kant op, maar is er iemand die eraan twijfelt dat Ronaldo vandaag de dag alleen maar een basisplaats in de nationale ploeg krijgt vanwege alles wat hij heeft bereikt? En niet vanwege de speler die hij tegenwoordig is?”, vraagt ze aan haar collega’s.

“Twijfelt iemand daarover? Want ik kan het niet begrijpen”, vervolgt de analist. “We zijn allemaal lyrisch over Ronaldo, die een enorme carrière heeft gehad, maar zoals iemand in de voetballerij ooit zei: 'Als je op de deur klopt, vragen ze niet wie je was, maar wie je bent.’ Momenteel is Cristiano Ronaldo geen speler om in de basis van het Portugese nationale elftal te starten, punt uit.”

Collega Diogo Luís haakt vervolgens in: “Ik ga je nu even onderbreken, want ik ben het er niet helemaal mee eens”, waarna Oliveira vervolgt: “Waarom draaien we om de hete brij heen? Natuurlijk ben je het met me eens. Jij bent het met me eens, André, Dani (haar andere collega’s, red.). Iedereen is het met me eens dat Ronaldo niet meer in de basis moet staan.”

