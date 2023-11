Vrouw van Real-speler dropt bommetje: ‘We staan klaar om te verhuizen’

Zondag, 12 november 2023 om 14:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:23

Andriy Lunin is een van de meest besproken spelers van Real Madrid de laatste dagen. De reservedoelman, die in de zomer van 2018 werd ingelijfd middels een zesjarig contract, verdedigt plots het doel van de Madrileense grootmacht. Zijn vrouw, influencer Anastasiia Tomazova, maakt van de gelegenheid gebruik om een statement te maken.

Het was een transfer om van te likkebaarden voor Lunin. Ruim vijf jaar geleden wekte de goalie de interesse van het grote Real en maakte hij voor ruim acht miljoen euro de overstap van Zorya Lugansk.

Dat Lunin werd gehaald als stand-in werd hem meteen duidelijk gemaakt, maar dat hij zelfs niet het vertrouwen zou krijgen bij een blessure van eerste keus Thibaut Courtois steekt. Laatstgenoemde raakte in de voorbereiding zwaar geblesseerd aan zijn knie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar Lunin had verwacht zijn kans te krijgen, ging Real Madrid de markt op voor een vervanger van Courtois. Uiteindelijk vond de club in Kepa Arrizabalaga de geschikte kandidaat. Afgelopen week mocht Lunin bij afwezigheid van Courtois én Kepa zich echter toch laten zien.

In het Champions League-duel met SC Braga (3-0 winst) stopte hij na zes minuten een penalty en ook tegen Valencia (5-1 winst) stond hij uitstekend te keepen zaterdagavond. Reden voor Tomazova om de clubleiding van Real aan het denken te zetten.

In een Q&A op Instagram kreeg de influencer, die 70.000 volgers heeft op Instagram, de vraag hoe de toekomst van haar man eruitziet bij Real. "Als er een club komt die hem laat spelen, vertrekken we", liet ze geen ruimte voor twijfel. "We staan klaar om te verhuizen."

Lunin, die door Real al werd verhuurd aan CD Leganés, Real Valldolid en Real Oviedo, ligt nog tot medio 2024 vast bij de Koninklijke. Tot dusver stond de Oekraïner in 21 officiële wedstrijden tussen de palen. Daarin hield hij zes keer de nul.