'Vrij goed ingevoerde' Mario Been weet welke speler heel graag voor Feyenoord wil spelen

Feyenoord moet er alles aan doen om Sem Steijn naar De Kuip te halen, zo klinkt het zondag in Goedemorgen Eredivisie. De aanvallende middenvelder van FC Twente, met 20 goals topscorer in de Eredivisie, wordt door zijn goede prestaties steeds vaker in verband gebracht met andere clubs in binnen- en buitenland.

Volgens Hans Kraay junior is Steijn dé ideale aanwinst voor Feyenoord. ''Ze hebben 70 miljoen euro opgehaald in de Champions League. Maar Feyenoord heeft geen nummer 10 die goals maakt. Als ik Dennis te Kloese was, zou ik Arnold Bruggink (technisch directeur, red.) vandaag toch even aanschieten'', verwijst de analist naar het onderlinge duel van zondag in Enschede.

''Ik zou er niet te lang mee wachten. Want dan komen de clubs uit Engeland en Duitsland. Feyenoord moet héél snel zijn. Het liefst zo snel mogelijk zaken doen. Dan denk ik dat Steijn voor 10 miljoen euro te koop is'', geeft Kraay als gratis advies mee aan de technische leiding van Feyenoord.

Mario Been is het roerend eens met Kraay. ''Ik heb weleens gekscherend gezegd, en ik weet niet of Te Kloese dat erg vond. Dat als Steijn een Mexicaans paspoort had, hij waarschijnlijk al bij Feyenoord had gespeeld. Omdat Feyenoord alleen maar over de grens kijkt.''

''Maar als je dus een middenvelder ziet bij Twente die 20 goals maakt... Vorig seizoen waren het er vijftien of zeventien. Dat is wat Feyenoord niet heeft. Ze hebben geen middenvelder die veel goals maakt en rond de spits kan spelen'', constateert Been waar het aan schort in het elftal van Robin van Persie.

''En ik weet, en ik ben vrij goed ingevoerd, dat hij heel graag bij Feyenoord zou spelen'', hoopt de oud-Feyenoorder vurig dat Steijn na de zomer in De Kuip speelt.

Steijn, onlangs genoemd als mogelijke aanwinst van Brighton & Hove Albion, beschikt bij Twente over een contract tot medio tot medio 2028. De middenvelder verlengde in december zijn verbintenis voor enkele jaren, al is de vraag of hij zijn contract in de Grolsch Veste ook uitdient.