‘Vriendschappelijke’ Clásico Real Madrid - FC Barcelona wordt mogelijk afgelast

De vriendschappelijk Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona vindt mogelijk geen doorgang. Het duel, dat vannacht om 01:00 uur 's nachts (Nederlandse tijd) gespeeld wordt in New Jersey, dreigt afgelast te worden door slecht weer.

Inwoners van New Jersey en het aangrenzende New York hebben een weerswaarschuwing gekregen. Er worden zware onweersstormen voorspeld in de Amerikaanse staten op het moment dat de wedstrijd gespeeld zou moeten worden.

De weersituatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en er zijn specifieke stormprocedures opgesteld om de veiligheid van spelers en fans te allen tijde te garanderen. De kans dat het duel wordt afgelast, is dan ook aanwezig.

De kans op regen is in ieder geval erg groot, maar dat alleen zou het duel niet hoeven te stoppen. Zoals het er nu naar uitziet, is er 70 procent kans op donder en bliksem in bepaalde regio's van New York en New Jersey.

Als er bliksem inslaat binnen acht mijl (12.88 kilometer) van het MetLife Stadium, zal het duel direct stilgelegd worden. De verwachting is momenteel wel dat er afgetrapt wordt, maar het uitspelen van de wedstrijd is onzeker.

Er worden 83.000 mensen verwacht in het MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey.

Na de Clásico oefent Barcelona nog tegen AC Milan en AS Monaco, voordat het zijn LaLiga-seizoen opent tegen Valencia. Real Madrid oefent na vannacht nog tegen Chelsea, waarna de strijd om de Europese Supercup met Atalanta op het programma staat.