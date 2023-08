19-voudig Frans international verdacht van verkrachting: 900.000 euro borgsom

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 17:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:44

Wissam Ben Yedder is aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting en aanranding, zo is vrijdag bekend geworden. De aanvaller van AS Monaco is meteen onder gerechtelijk toezicht geplaatst en heeft een borgsom opgelegd gekregen van 900.000 euro. Ook Ben Yedder's broer is verdachte in de zaak.

De feiten zouden een maand geleden hebben plaatsgevonden na een avond stappen. Ben Yedder en diens broer zouden de slachtoffers, twee jonge vrouwen van 19 en 20 jaar, volgens France Info hebben gedwongen tot seksuele handelingen. De gebeurtenis zou zich hebben voorgedaan in Beausoleil, dat op een paar minuten rijden ligt van Monaco.

Het is niet bekend of het onderzoek sportieve gevolgen heeft voor Ben Yedder. Kort voordat het nieuws naar buiten kwam gaf trainer Adi Hütter te kennen zijn aanvaller 'gewoon' op te stellen tegen Clermont. Ook zou hij de aanvoerdersband dragen. AS Monaco heeft nog niet gereageerd op het bericht dat er een formeel onderzoek is gestart.

Ben Yedder is al jaren een van de sterspelers in de Franse Ligue 1. De spits werd in de zomer van 2019 voor 40 miljoen euro door AS Monaco overgenomen van Sevilla en is sindsdien niet meer weg te denken uit het elftal van de Monegasken. Hij kwam in vier jaar tijd tot 98 goals in 167 wedstrijden en droeg negentien keer het shirt van de Franse nationale ploeg.