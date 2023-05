Twee weergaloze acties van Rayan Cherki leggen AS Monaco het zwijgen op

Vrijdag, 19 mei 2023 om 23:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:44

Olympique Lyon heeft AS Monaco vrijdagavond een gevoelige klap toegediend. De Monegasken hadden zich op bezoek bij de nummer zeven van de Ligue 1 kunnen verzekeren van plek vier, maar gingen met 3-1 onderuit. Rayan Cherki, het toptalent van Lyon, had een gigantisch aandeel in de laatste twee doelpunten, waarvan hij de laatste ook zelf op zijn naam kreeg. Lyon mag door de knappe zege nog dromen van Europees voetbal. Monaco moet na vier punten uit vijf wedstrijden zelfs vrezen voor zijn derde plek. Myron Boadu ontbrak overigens bij die ploeg vanwege een blessure.

Bijzonderheden:

Binnen de minuut forceerde Monaco een penalty, die door Wissam Ben Yedder werd binnengeschoten: 0-1. De ploeg van Philippe Clement slaagde er niet in om die voorsprong vast te houden. Bradley Barcola zette vlak voor rust laag voor op Alexandre Lacazette, die simpel zijn 26ste doelpunt van het seizoen maakte: 1-1. Lacazette staat nu overigens op gelijke hoogte met Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain. Na rust pakte Cherki zijn moment van glorie. De balvirtuoos zette na schitterend voorbereidend werk van Maxence Caqueret een artistiek verantwoorde roulette in. De intikker werd door Cherki verprutst, maar Caqueret kon de aanval in de rebound van dichtbij redden: 2-1. Cherki kreeg zijn doelpunt daarna alsnog door vanaf rechts naar binnen te versnellen en overtuigend de verre hoek te vinden: 3-1.

Fraaie treffer, de 2-1 voor Lyon ?? Rayan Cherki had hem eigenlijk moeten afmaken naar zijn weergaloze actie, maar Maxence Caqueret weet het klusje te klaren ??#ZiggoSport #Ligue1 #OLASM pic.twitter.com/54eqvIPfuw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 19, 2023

Olympique Lyon - AS Monaco 3-1

02' 0-1 Wissam Ben Yedder (penalty)

38' 1-1 Alexandre Lacazette (Bradley Barcola)

57' 2-1 Maxence Caqueret

78' 3-1 Rayan Cherki (Alexandre Lacazette)

EINDELIJK ?? De 2-1 had hij eigenlijk al moeten maken, maar de 3-1 van Cherki is ook fraai zeg ??#ZiggoSport #Ligue1 #OLASM pic.twitter.com/4jdOfSgKMG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 19, 2023