Boadu is eindelijk weer belangrijk voor Monaco en zorgt voor absurde statistiek

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 10:18 • Wessel Antes • Laatste update: 11:39

Myron Boadu was vrijdagavond eindelijk weer van waarde voor AS Monaco, door een punt te redden in het spectaculaire uitduel met Nantes (3-3). Met zijn gelijkmakende goal in de 85ste minuut zorgde de 22-jarige spits voor een bijzondere statistiek: de Amsterdammer scoorde namens de Monegasken acht keer in de Ligue 1 en deed dat enkel in uitwedstrijden. Boadu is daardoor de speler met de meeste uitdoelpunten op het hoogste niveau van Frankrijk, zonder in een thuiswedstrijd gescoord te hebben. Opta lichtte de bijzondere statistiek van de ‘reiziger’ uit op Twitter.

Monaco leek lang op weg naar de eerste nederlaag van het seizoen. Al na vijf minuten kwam het elftal van trainer Adolf Hütter op achterstand door een benutte strafschop van Mostafa Mohamed. Nadat Jean-Charles Castelletto de score verdubbelde, wist Takumi Minamino de aansluitingstreffer binnen te prikken. Na rust zorgde opnieuw Mohamed voor de 3-1, waarna Wissam Ben Yedder met zijn doelpunt zorgde voor een spannende slotfase. In het sluitstuk was een hoofdrol weggelegd voor Boadu.

El Mónaco lo logró. En una jugada de locura, consigue empatar para estar 3-3. Nantes ?? 3 - 3 ?? Mónaco@FCNantes @AS_Monaco #Ligue1UberEats #Ligue1 pic.twitter.com/irTTzWDzg5 — Pedro Salazar (@Pedro_Salazar4) August 25, 2023

Met een fraaie kopbal was de enkelvoudig international van Oranje verantwoordelijk voor een late 3-3, waardoor Monaco alsnog een punt mocht bijschrijven na het bezoek aan Nantes. Boadu, wiens dienstverband in de Ligue 1 nog weinig succesvol is, scoorde voor de tiende keer in dienst van les Rouge et Blanc. In competitiewedstrijden deed hij dat enkel in uitwedstrijden, wat hem vrijdag dus een bijzonder record opleverde. Of de rechtspoot daar blij mee is valt te betwisten.

8 - Myron Boadu has scored each of his eight Ligue 1 goals away from home, becoming the player who has scored the most without finding the net at home in the top-flight over the last 75 years. Traveler. #FCNASM https://t.co/rOYdDoJDv0 — OptaJean (@OptaJean) August 25, 2023

Boadu werd deze zomer veelvuldig gelinkt aan een uittocht bij Monaco, maar blijft vooralsnog in de dwergstaat spelen. De aanvalsleider stond volgens het Algemeen Dagblad op het wensenlijstje van Arne Slot bij Feyenoord als vervanger van Danilo, maar kwam uiteindelijk niet naar De Kuip. De Rotterdammers zijn inmiddels al voorzien van een tweede spits, in de persoon van Ayase Ueda. Mogelijk wisselt Boadu in de laatste dagen van de transferperiode nog van club. De spits, die in Monaco nog tot medio 2026 vastligt, is nadrukkelijk in beeld bij het Italiaanse Salernitana.