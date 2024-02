Voorzitter Saudische voetbalbond baart opzien met uitspraak over Henderson

Saad Al Lazeez, de voorzitter van de Saudische voetbalbond, heeft geen spijt van de transfer van Jordan Henderson naar Al-Ettifaq. De 33-jarige Engelsman diende na een halfjaar alweer zijn vertrekwens in en tekende deze winter uiteindelijk bij Ajax.

“Jordan Henderson was een van de beste aanwinsten in de Saudi Pro League, ook al vertrok hij snel', zegt Al Lazeez tegen The Financial Times. “We hebben in de zomerperiode 93 spelers gecontracteerd, en ik denk dat 28 tot 30 van hen in de lijst van de top 300 spelers zou staan. Natuurlijk verwacht je niet dat ze allemaal blijven.”

De 81-voudig Engels international koos in de zomer voor Saudi-Arabië, waar hij een miljoenencontract tekende. Henderson had het echter al snel niet naar zijn zin bij de club waar ook Georginio Wijnaldum onder contract staat. Daarom diende hij zijn vertrekwens in.

“Soms lukt het niet, soms past de speler zich niet aan, maar ik ben nog steeds van mening dat Jordan Henderson een van onze beste aanwinsten was. We hebben veel geprofiteerd van zijn transfer en lessen geleerd. Daar blijven we door groeien.”

“We hebben nog steeds een goede relatie met Jordan. Hij is een geweldige kerel en een geweldig persoon. Het lukte gewoon niet, dat is het leven”, aldus Al Lazeez.

Henderson kwam uiteindelijk tot negentien officiële duels namens Al-Ettifaq, waarin hij vijf assists noteerde.

Zijn komst naar Ajax is nog geen onverdeeld succes gebleken. Henderson speelde tot nog toe 4 wedstrijden, maar wacht nog op zijn eerste overwinning in het shirt van de Amsterdammers.

Met Henderson in de basis werd gelijkgespeeld tegen PSV (1-1), FK Bodø/Glimt (1-1) en NEC (2-2), terwijl het competitieduel bij sc Heerenveen (3-2) eerder deze maand verloren ging.

