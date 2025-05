Voormalig talent van PSV en kampioenenmaker Heracles Almelo stopt op zijn 27ste met profvoetbal

Nikolai Laursen hangt zijn schoenen aan de wilgen. Dat zegt de 27-jarige aanvaller in gesprek met Heracles TV. Laursen keert terug naar Denemarken en gaat studeren.

PSV nam Laursen als tiener voor liefst 1,3 miljoen euro over van Brøndby IF. Uiteindelijk wist hij niet door te breken in de Eindhovense hoofdmacht.

In Almelo groeide Laursen alsnog uit tot een uitstekende voetballer op de Nederlandse velden. Tijdens het kampioensjaar van Heracles (2022/23) was de Deen goed voor 16 doelpunten en 8 assists in de Keuken Kampioen Divisie.

Nadat Laursen de kruisband van zijn rechterknie al eens scheurde, sloeg het noodlot in maart 2023 opnieuw toe. Ditmaal was zijn linkerknie aan de beurt. Laursen herstelde volledig, maar scheurde deze kruisband voor een tweede keer af in zijn eerste oefenwedstrijd na de blessure.

Begin dit jaar maakte Heracles bekend dat Laursen opnieuw kampte met een terugval. Nu zijn contract in Almelo afloopt, stopt hij als prof. “Ik moet verder met mijn leven. Ik ga terug naar huis. Studeren, misschien even op vakantie gaan.”

Laursen weet niet of hij ooit nog gaat voetballen. “Ik wil mijn knie goed houden. Ik denk niet dat ik het weer ga proberen. Misschien over een paar jaar, als ik het heel veel mis. Ik moet ook aan mijn gezondheid denken en daar kies ik nu voor.”

“Ik heb iedere dag genoten bij Heracles. We hebben hier veel meegemaakt. Degradatie, promotie, twee zware blessures. Maar Heracles was wel mijn thuis geworden”, besluit de dankbare Laursen.