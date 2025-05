Ritsu Doan staat in de belangstelling van Eintracht Frankfurt. Volgens de Duitse journalist Florian Plettenberg is de Duitse club bezig om een persoonlijk akkoord te bereiken met de Japanner.

Eintracht Frankfurt is al langere tijd bezig met de 26-jarige Japanner. Freiburg-baas Jochen Saier wil minimaal 20 miljoen voor de buitenspeler, in wiens contract geen afkoopclausule zit.

Doan kwam dit seizoen 36 keer in actie namens Freiburg. Tijdens deze optredens vond hij tien het net en gaf hij negen assists. In de Bundesliga begon hij 32 wedstrijden in de basis voor die Breisgau-Brasilianer.

Nederlandse voetbalfans kennen Doan nog van zijn tijd bij FC Groningen en PSV. In 2017 werd hij door Groningen gehuurd van Gamba Osaka en na een sterk seizoen definitief overgenomen. Zijn prestaties leverden hem in 2019 een transfer naar PSV op.

De Eindhovenaren verkochten in de zomer van 2022 de Japanner voor 8,5 miljoen euro aan Freiburg. Volgens Transfermarkt is de 57-voudig international van Japan inmiddels 22 miljoen euro waard.

De international van Japan zou ook in de belangstelling staan van Borussia Dortmund. Volgens Plettenberg heeft Frankfurt er vertrouwen in dat Doan de overstap gaat maken. De club heeft de Japanner en zijn entourage de plannen laten zien.

Frankfurt kende een sterk seizoen in de Bundesliga en eindigde op de derde plaats. Dit geeft volgend seizoen recht op Champions League-voetbal.