Voormalig profvoetballer Marvin Wijks (40) overleden

Verdrietig nieuws. Voormalig profvoetballer Marvin Wijks is donderdag op veertigjarige leeftijd overleden, aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dat schrijft RVC Celeritas uit Rijswijk, een amateurclub waar Wijks nauw bij betrokken was.

Wijks speelde tussen 2005 en 2013 op profniveau voor Sparta Rotterdam, HFC Haarlem, FC Magdeburg, VfB Germania Halberstadt en FC Emmen. Daarna droeg hij ook nog enkele jaren het shirt van Rijnsburgse Boys en VVSB.

Sinds 2018 was Wijks actief bij Celeritas. Hij was er speler, maar had ook een eigen voetbalschool op het terrein van de club en gaf persoonlijke trainingen aan jonge talenten.

“Een van de moeilijkste berichten voor het bestuur om te moeten schrijven namens de club”, begint Celeritas donderdag op de clubwebsite. “Een gevoel van machteloosheid… Vele vragen komen naar boven en de antwoorden kunnen we niet geven en zullen we nooit weten. Waarom? Hoe dan?”

“Afgelopen maandag kregen we een bericht dat oud-speler Marvin Wijks een hersenbloeding heeft gehad. Marvin verbleef daarna in het ziekenhuis, maar vandaag (27 februari) heeft de familie besloten hem van de beademing af te halen. Er was geen kans meer op een goed, normaal herstel.”

Wijks laat zijn vrouw, twee zonen en zijn dochter na. Chivano Wijks, zijn ene zoon, speelt in de jeugdopleiding van Bayern München. Ook zijn andere zoon, Gennaro, speelt in de jeugdopleiding van een profclub: Sparta Rotterdam.

“Wij wensen zijn gezin, familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. R.I.P. lieve Marvin. We vergeten je nooit!”, besluit Celeritas.