Voormalig Liverpool-verdediger Dejan Lovren gaat op 35-jarige leeftijd nieuw avontuur aan

Dejan Lovren staat op het punt om Olympique Lyon in te ruilen voor PAOK, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. Zodra de laatste details in orde zijn gemaakt, reist de Kroaat af naar Griekenland om zijn transfer af te ronden.

Lovren staat nog tot medio 2025 onder contract bij Lyon, dat een transfersom tegemoet kan zien. Gezien zijn leeftijd (35) en nog kortlopende verbintenis in het Groupama Stadium, zal dat geen recordbedrag zijn.

De clubs zijn al begonnen met het uitwisselen van de benodigde documenten, waardoor het een kwestie van tijd lijkt voordat Lovren kan beginnen aan zijn Griekse avontuur. Lovren heeft zijn jawoord al gegeven.

Lovren komt al tijden niet voor in de plannen van Lyon-trainer Pierre Sage. Op 26 januari jongstleden kwam de Kroaat voor het laatst in actie voor de Franse topclub. Waar hij eerst nog wel op de bank mocht zitten, is zelfs dat hem al tijden niet gegund. Op 6 mei maakte hij voor het laatst kans op een invalbeurt.

Lovren werd zoals verwacht ook niet ingeschreven voor de Europa League. De routinier mocht deze zomer vertrekken, maar interesse in zijn persoon bleef lange tijd uit. Nu ziet het er sterk naar uit dat Lovren en Lyon alsnog zullen scheiden.

In 2010 verdiende Lovren een transfer naar Lyon, dat destijds negen miljoen euro overmaakte naar Dinamo Zagreb. De rechtspoot uit Zenica ontwikkelde zich tot sterkhouder en werd in 2013 voor tien miljoen euro verkocht aan Southampton. Die club verkocht hem een jaar later voor 25 miljoen aan Liverpool.

Lovren zou zes jaar voor Liverpool spelen en won met die club onder meer de Champions League, Premier League en FA Cup, voordat hij in 2020 naar Zenit St. Petersburg vertrok en daar drie keer kampioen van Rusland werd. In januari 2023 keerde hij terug naar Lyon. In totaal speelde hij 134 keer voor les Gones.

Lovren maakte tevens deel uit van de gouden Kroatische generatie, die in 2018 de WK-finale haalde en vier jaar later de bronzen plak veroverde. Bij PAOK komt Lovren samen te spelen met onder meer Tarik Tissoudali, Tiemoué Bakayoko en Dominik Kotarski.