Voormalig Feyenoord-spits krijgt taakstraf en flinke boete voor wietkwekerij

Dinsdag, 12 september 2023 om 15:11 • Laatste update: 15:26

Jhon van Beukering is maandag door de rechtbank in Arnhem veroordeeld voor het houden van een wietplantage, zo meldt De Gelderlander. De voormalig speler van onder meer Feyenoord, Vitesse en NEC krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur en een boete van 40.000 euro voor zijn betrokkenheid bij een wietkwekerij in Klarenbeek, een dorp nabij Apeldoorn.

In 2017 trof de politie een wietkwekerij met 498 planten aan in een woning in Klarenbeek, dat zijn er 493 meer dan is gedoogd in Nederland. Nu, meer dan vijf jaar later, is de zaak eindelijk voor de rechter gekomen. Van Beukering heeft al die jaren ontkend iets met de wietkwekerij te maken te hebben, maar de rechter vindt zijn verklaring onaannemelijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De rechtbank oordeelt dat het niet anders kan dan dat Van Beukering een rol had bij het telen van wiet in die woning. Het gebouw was zichtbaar onbewoond en buiten hing al een sterke wietgeur. Bovendien beschikte de 39-jarige Velpenaar over de sleutels van de woning en ging hij er wekelijks meermaals op visite. Toch verklaarde Van Beukering al die tijd dat hij van niets wist.

Van Beukering verdiende met deze praktijken 40.000 euro en moet dit bedrag dus volledig terugbetalen aan de Staat der Nederlanden. Ook staat hem een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur te wachten. Van Beukering en zijn medeverdachte worden ook allebei veroordeeld tot 4 dagen celstraf. Deze hoeven zij echter niet meer uit te zitten, omdat ze hun straf al hebben uitgezeten in het voorarrest.