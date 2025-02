Voormalig Feyenoord-scout weet het zeker: ‘Hij kan niveau Real Madrid en Liverpool aan’

Bernard Schuiteman is ervan overtuigd dat Dávid Hancko de top gaat halen. De voormalig scout van Feyenoord, die tegenwoordig werkzaam is als technisch directeur bij FC Den Bosch, vertelt dat bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Schuiteman laat weten dat hij de Slowaak heeft gescout voor de Rotterdammers.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias vraagt zich af welk niveau het plafond voor Hancko gaat zijn. “Hij kan het hoogste niveau wat er bestaat in de voetballerij aan”, stelt Schuiteman. “Real Madrid, Liverpool?”, vraagt Cousiño Arias zich af. “Ja, dit is een speler die zich gewoon overal aanpast”, bevestigt de voormalig scout van onder andere Manchester United.

“Als hij naar Liverpool gaat, moet hij twee á drie weken wennen. Daarna is hij aangepast”, beweert Schuiteman. Analist Hans Kraay Junior wordt vervolgens om zijn mening gevraagd. “Hij kan het wel ja. Het mooie is dat het bij Hancko niet uitmaakt of hij centraal staat of linksback”, analyseert Kraay.

“Hij is enorm snel”, vervolgt de ESPN-analist. “Maar laten we er maar over ophouden, want anders worden de Feyenoord-supporters enorm nerveus”, grapt Kraay.

Het lijkt erop dat de eerder aan Juventus gelinkte Hancko het seizoen afmaakt in Rotterdam. Italiaanse clubs hebben nog tot 3 februari 20.00 uur om versterkingen binnen te halen. De Nederlandse transfermarkt sluit een dag later, op 4 februari om 23.59 uur.

Hancko komt zondagmiddag met Feyenoord in actie in de kraker tegen Ajax. De Rotterdammers kunnen zich tegen de Amsterdammers geen nederlaag veroorloven. Bij een verliespartij in Amsterdam bedraagt het gat met de aartsrivaal liefst twaalf punten.

Trainer Brian Priske moet zijn elftal op meerdere posities noodgedwongen wijzigen. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.