Voormalig Eredivisie-aanvaller Youri Petrov op 48-jarige leeftijd overleden

Maandag, 1 mei 2023 om 15:35 • Morris Visser • Laatste update: 15:38

Youri Petrov is zaterdag op slechts 48-jarige leeftijd komen te overlijden in een hospice in Tilburg, zo meldt zijn voormalige club RKC Waalwijk. De oud-aanvaller had al langer last van gezondheidsproblemen. Sinds zijn spelerscarrière kampte de Rus onder meer met een alcoholverslaving.

De oud-voetballer uit Rusland, die in de jaren negentig furore maakte bij onder andere FC Twente, ADO Den Haag en FC Volendam, begon zijn carrière in de Eredivisie bij RKC Waalwijk. Na een mislukte proefperiode bij Ajax, kwam Petrov uiteindelijk na een tip van Louis van Gaal in Waalwijk terecht. Na een succesvol eerste seizoen bij de Waalwijkers werd de aanvaller voor een recordbedrag weggeplukt door Twente.

Petrov kon de hoge verwachtingen bij de club uit Enschede echter niet waarmaken. De aanvaller uit Rusland had moeite met de discipline buiten het veld en was betrokken bij meerdere aanvaringen met de politie. Dat leverde hem ook een schorsing bij de club zelf op. Na de schorsing ging Petrov wederom de fout in, waardoor het bestuur van Twente niet anders kon dan de aanvaller ontslaan.

Na het mislukte avontuur bij de Tukkers besloot Petrov terug te keren bij RKC. Voor de club uit Waalwijk speelde hij in totaal 96 wedstrijden, waarin hij zeventien keer wist te scoren. Verder speelde de Russische aanvaller een seizoen voor ADO en een seizoen voor Volendam, waarna hij zijn carrière eindigde bij ASWH. Tot ver na zijn spelerscarrière heeft Petrov te maken gehad met een alcoholverslaving, wat bijdroeg aan het drastisch verslechteren van zijn gezondheid. Petrov is 48 jaar geworden.