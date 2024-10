Voormalig Ballon d'Or-winnaar uit kritiek op Rodri: 'Hij doet niks waarvan ik zeg: Wow!'

Karim Benzema heeft gereageerd op het nieuws dat niet Vinícius Júnior, maar Rodri afgelopen maandag de Ballon d’Or heeft gewonnen. De 36-jarige spits vindt dat Vinícius de prijs voor beste voetballer van het jaar meer had verdiend.

“Ik heb Vini gesproken” vertelt Benzema bij El Chiringuito TV. “Hij is verdrietig. Maar dat is normaal, want hij had de Ballon d’Or verdiend.”

“Ik heb niks tegen Rodri, het is een goede speler. Maar als ik op m’n bank tv aan het kijken ben, zie ik Rodri nooit iets doen waarvan ik zeg: ‘Wow!’”

Benzema en Vinícius speelden tussen 2018 en 2023 samen bij Real Madrid. Vorig jaar verkaste de Fransman, die zelf de Ballon d’Or in 2022 won, naar het Saudi-Arabische Al-Ittihad.

Lang was Vinícius de favoriet om de Ballon d’Or dit jaar te winnen, maar maandagmiddag werd bekend dat hij de award niet in de wacht zou slepen. Vervolgens beslot de Braziliaan maandagavond niet aanwezig te zijn in Parijs bij de uitreiking.

Uiteindelijk was zelfs niemand van Real Madrid maandag niemand aanwezig in Parijs. Ook president Florentino Pérez en sterspeler Jude Bellingham ontbraken.

Rodri, momenteel herstellende van een zware knieblessure, werd beloond voor het topseizoen dat hij draaide. De middenvelder werd met Manchester City glansrijk kampioen van Engeland en zette afgelopen zomer met het Spaanse elftal de kroon op zijn seizoen door het EK te winnen.