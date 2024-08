Voormalig AZ-verdediger Thomas Ouwejan keert definitief terug in de Eredivisie en tekent voor drie jaar

Thomas Ouwejan maakt de overstap naar NEC, zo maken de Nijmegenaren bekend via de officiële kanalen. De 27-jarige linksback komt transfervrij over van Schalke 04 en tekent een contract tot medio 2027 in het Goffertstadion.

Carlos Aalbers, de technisch directeur van NEC, is blij met de komst van Ouwejan. “Met Thomas halen we een ervaren, Nederlandse speler in huis. Hij biedt ons opties aan de linkerkant, zowel verdedigend als aanvallend. Daarnaast verstevigt het de concurrentie links in het centrum, waar Calvin Verdonk ook uit de voeten kan.”

Ouwejan, die zodoende weer terugkeert in zijn geboorteland, heeft de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd met de clubleiding. “NEC is een club met veel potentie en ik heb veel zin om weer te spelen in de Eredivisie.”

Eerder speelde Ouwejan in die competitie namens AZ, de club uit zijn geboortestad. In totaal speelde hij 110 officiële duels in Alkmaarse dienst, waarin de vleugelverdediger goed was voor 3 doelpunten en 14 assists.

Bij AZ moest Ouwejan op een gegeven moment tweede viool spelen achter Owen Wijndal, waarna hij werd gestald bij Udinese. In het seizoen 2021/22 huurde Schalke hem van AZ. Met de club uit Gelsenkirchen werd Ouwejan kampioen van de 2. Bundesliga, waarna hij voor twee miljoen euro definitief werd overgenomen.

Ouwejan komt in Nijmegen een oude bekende tegen. In Udine speelde hij vier jaar geleden namelijk een seizoen samen met routinier Bram Nuytinck.

NEC nog niet klaar

Voetbal International meldde dinsdag dat NEC na de komst van Ouwejan nog niet klaar is op de transfermarkt. “De club zoekt nog naar extra aanvallers. Vooral de spitspositie behoeft versterking. Koki Ogawa is daar op de weg terug van een blessure, maar de Japanner is de enige echte spits in de selectie van trainer Rogier Meijer.”