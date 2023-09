Voormalig Ajacied Florian Grillitsch schittert met fabuleus doelpunt

Zaterdag, 16 september 2023 om 17:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:42

Florian Grillitsch lijkt weer helemaal op zijn plek in het zuiden van Duitsland. De middenvelder redde het niet bij Ajax en keerde terug naar TSG Hoffenheim, waar hij zaterdag een fantastisch doelpunt van eigen helft maakte. Mede daardoor won de club met 1-3 op bezoek bij 1. FC Köln. Bij Hoffenheim begon naast Grillitsch overigens ook Wout Weghorst in de basis.

Andrej Kramaric, de partner van Weghorst in de spits, schoot al in de eerste minuut bij de tweede paal een doorgeschoten hoekschop binnen: 0-1. In de 28ste minuut volgde het moment van glorie voor Grillitsch. Köln-doelman Marvin Schwabe kwam ongelooflijk ver uit zijn doel, bijna tot aan de middenlijn. De keeper kon de bal met een sliding wegwerken, maar via een tussenstation kwam die vervolgens bij Grillitsch uit. De middenvelder aarzelde niet en schoot de bal van eigen helft prachtig binnen: 0-2.

?????????????? ???????????????????? ?? Wat een waanzinnig doelpunt van de oud-Ajacied. Hij legt aan vanaf eigen helft.. ?? Kanshebber voor doelpunt van het jaar? ??#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #Bundesliga pic.twitter.com/Hu9yJEDoRD — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 16, 2023

Ook het derde doelpunt van Hoffenheim, vlak na rust, was van grote schoonheid. Maximilian Beier dribbelde van links naar binnen en krulde de bal schitterend in de verre kruising: 0-3. In de 61ste minuut kwam Köln terug tot 1-3, toen Davie Selke doelman Oliver Baumann verraste met een diagonaal schot tussen zijn benen door. In blessuretijd pakte Köln-verdediger Rasmus Carstensen nog zijn tweede gele kaart, maar doelpunten vielen er niet meer.