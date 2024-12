Niklas Moisander heeft een punt gezet achter zijn profcarrière. De 39-jarige centrale verdediger was de laatste jaren actief bij Malmö FF, maar die club laat vrijdag weten dat Moisander zijn laatste wedstrijd al heeft gespeeld.

De reden daarvoor is een kruisbandblessure, die Moisander heeft doen besluiten dat het genoeg is geweest. “Het is tijd dat ik het overdraag aan jongere talenten en een einde maak aan mijn voetbalcarrière. Het was een beslissing die niet gemakkelijk te nemen was”, zo laat hij optekenen op de clubwebsite.

“Ik ben ook dankbaar dat Malmö FF mijn laatste club in mijn carrière is geweest. Een grote club met veel historie en ik heb zoveel mooie momenten meegemaakt binnen de club. Ik wil ook de supporters bedanken die mij altijd hebben aangemoedigd en gesteund, zowel op als buiten het veld, jullie zijn geweldig.”

Moisander begon zijn voetbalcarrière bij het Finse TPS voordat hij als achttienjarig talent werd gescout voor de jeugdopleiding van Ajax. Voordat hij doorbrak in het eerste van Ajax, maakte hij nog vlieguren als speler van FC Zwolle en AZ, waar hij kampioen werd in de Eredivisie.

Dat kunstje wist hij na zijn terugkeer bij Ajax nog twee keer te herhalen onder trainer Frank de Boer. Na succesvolle jaren in Amsterdam vertrok de Fin naar Sampdoria, waarna hij via Werder Bremen bij Malmö belandde.

Daar gold Moisander met zijn ervaring al snel als een belangrijke kracht in het elftal van trainer Jon Dahl Tomasson, die aan het roer stond in het eerste half jaar van Moisander bij de club. Door blessureleed kwam Moisander slechts 56 keer in actie voor Malmö.

Volgende week komt de Zweedse club nog in actie in de Europa League tegen Galatasaray. Moisander zou die wedstrijd sowieso missen vanwege een knieblessure. Bij die wedstrijd wordt nu de gelegenheid genomen om de verdediger te bedanken voor zijn bewezen diensten.