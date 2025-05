Voor dit bedrag is Marcus Rashford deze zomer op te pikken bij Manchester United

Manchester United heeft een prijskaartje van 40 miljoen Britse pond, omgerekend ruim 47 miljoen euro, aan Marcus Rashford gehangen. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano woensdagmiddag via X.

Rashford is voor iedere club beschikbaar, zolang het gewenste bedrag maar op tafel komt. De 27-jarige aanvaller ligt nog tot medio 2028 vast bij Manchester United.

Romano bevestigt dat Rashford nog altijd hoog op het wensenlijstje van FC Barcelona staat. Woensdag sprak zijn entourage opnieuw met de Spaanse topclub.

Rashford speelde in het afgelopen seizoen op huurbasis voor Aston Villa, maar het lijkt er vooralsnog niet op dat de Engelse club de optie tot koop gaat lichten.

Rashford speelde in totaal zeventien wedstrijden namens the Villans. Tijdens deze optredens maakte de Engelsman vier doelpunten en gaf zes assists.

Ook werd Rashford in maart weer geselecteerd voor het Engelse elftal na een jaar niet geselecteerd te zijn. Aston Villa is echter nog niet overtuigd geraakt om 47 miljoen euro over te maken naar Manchester.

Indien Rashford definitief vertrekt bij Manchester United, betekent dat het einde van een tijdperk. In 426 officiële wedstrijden was het jeugdproduct goed voor 138 doelpunten en 77 assists.