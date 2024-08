Volhardend PSV geeft nog niet op: ‘De speler zelf wil graag naar Eindhoven’

Sepp van den Berg wil dolgraag naar PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De regerend landskampioen zelf geeft ook nog niet op, maar hoopt de vraagprijs van Liverpool nog wel omlaag te krijgen.

Maandagavond laat komt Elfrink via X met een update over de huidige situatie. “PSV heeft Sepp van den Berg nog niet opgegeven en vandaag opnieuw contact gehad met Liverpool. Strategie blijft om de prijs naar beneden te krijgen. Speler wil zelf graag naar Eindhoven en heeft veel opties. Blijft afwachten of het lukt en anders komen alternatieven in zicht.”

In een cynische reactie op een supporter van PSV noemt Elfrink het ‘een zaak van lange adem’. “Dat is al heel vaak gezegd. Er zijn geen garanties dat het lukt. Enkele mensen hier zijn echter td geweest en weten precies hoe de transfermarkt werkt.”

Eerder op de maandag kwam Elfrink al met een andere tweet. “Ook vanuit Engeland weer een bericht dat Liverpool zich keihard opstelt bij een transferbod op Sepp van den Berg. Twintig miljoen moet het worden en dat is voor PSV nog altijd niet acceptabel. Volgens collega Fabrizio Romano is het zelfs 20 miljoen pond en dat gaat helemaal niet.”

Dat Liverpool hoog in de boom zit is geen verrassing te noemen. De 22-jarige Van den Berg ligt nog tot medio 2026 vast op Anfield. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 12 miljoen euro, maar the Reds willen dus meer.

Van den Berg deed afgelopen weekend niet mee in het oefenduel tussen Liverpool en Sevilla (4-1). Volgens trainer Arne Slot had zijn afwezigheid overigens niets met een eventuele transfer te maken, maar met load management: de verdediger mag niet overbelast worden.

Naast PSV houdt ook Feyenoord de situatie van Van den Berg scherp in de gaten. De Rotterdammers hebben een extra centrale verdediger nodig omdat de club wil voorsorteren op een mogelijk vertrek van Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko. Van den Berg zou inmiddels al bestempeld zijn als topprioriteit.