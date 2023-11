Volgende stunt is een feit: ook PEC Zwolle legt het af tegen amateurs

Woensdag, 1 november 2023 om 22:01 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:47

PEC Zwolle is woensdagavond verrassend uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De huidige nummer negen van de Eredivisie ging in Amsterdam onderuit tegen AFC, de nummer vier van de Tweede Divisie: 1-0. Sparta Rotterdam won wel, op bezoek bij IJsselmeervogels, Fortuna Sittard schakelde Sparta Nijkerk uit en FC Groningen won nipt van Rijnsburgse Boys.

AFC – PEC Zwolle 1-0

Zoals verwacht mocht worden, was PEC in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg. Zo schoot Eliano Reijnders voorlangs en werd een schot van Davy van den Berg gestopt door doelman Gijs van Zetten. Ook AFC was af en toe dreigend, bijvoorbeeld toen Matthijs Jesse net niet kon worden gevonden bij twee voorzetten. In de tweede helft, nadat tot twee keer toe een schot van Nico Serrano was gekeerd door Van Zetten, leek AFC op voorsprong te komen. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. In de 86ste minuut kwam AFC alsnog op voorsprong via Wessel Been, die koud in het veld stond en scoorde uit een corner. PEC wist die achterstand niet meer goed te maken.

IJsselmeervogels – Sparta Rotterdam 0-2

Sparta kwam vlak voor rust op voorsprong, en IJsselmeervogels-doelman Jaimy Schaap mocht dat zich aanrekenen. Hij kreeg een uithaal van Camiel Neghli recht op zich af, maar verkeek zich toch nog: 0-1. In de tweede helft was de thuisploeg dicht bij de gelijkmaker, toen Marouane Afaker na een goede combinatie van dichtbij voorlangs schoot. Charles-Andreas Brym, die halverwege de tweede helft nog over had geschoten, besliste de wedstrijd vlak voor tijd op prachtige wijze. Van afstand schoot hij de bal in de verre kruising: 0-2.

Sparta Nijkerk – Fortuna Sittard 0-1

Fortuna Sittard was het meest dreigend in de eerste helft, maar pogingen van Kaj Sierhuis gingen naast. Ook na de rust waren de bezoekers gevaarlijk: nu was het Mitchell Dijks die dicht bij een goal was. Twee pogingen van hem gingen echter over. Tien minuten voor tijd kreeg Fortuna een penalty, en die werd benut door Alen Halilovic: 0-1. Dat bleek ook de eindstand.

Rijnsburgse Boys – FC Groningen 0-1

Voor FC Groningen verloopt het Keuken Kampioen Divisie uiterst moeizaam, maar in de TOTO KNVB Beker hoopte het op bezoek bij Rijnsburgse Boys enigszins vertrouwen te tanken. De bezoekers waren de betere in de eerste helft, en waren dreigend via Liam van Gelderen (hoog over) en Luciano Valente (redding keeper Guus Zuidema). In de tweede helft liet ook Rijnsburgse Boys zich even zien: Furhgill Zeldenrust schoot, Hidde Jurjus redde. Twintig minuten voor tijd kwam Groningen op 0-1, toen Marvin Peersman raak kopte uit een corner. De thuisploeg wist vervolgens geen gelijkmaker meer te produceren.

Overige uitslagen:

DEM - Hoogeveen 3-1

RKAV Volendam - Eemdijk 5-0

Katwijk - TEC 5-0

SVV Scheveningen - USV Hercules 0-0 (3-4 na strafschoppen)