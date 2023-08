FC Groningen en Willem II houden elkaar in evenwicht bij debuut Noam Emeran

Zondag, 27 augustus 2023 om 16:25 • Bart DHanis • Laatste update: 16:35

FC Groningen en Willem II hebben de derde wedstrijd van het Keuken Kampioen Divisie-seizoen met 0-0 tegen elkaar gelijkgespeeld. Groningen had in eigen huis wel het betere van het spel, maar miste een aantal grote kansen en raakte zelfs de lat. Noam Emeran, het talent dat van Manchester United werd overgenomen, maakte zijn debuut namens de Groningers.

In het eerste kwart van de wedstrijd wisten beide ploegen niet te imponeren. Echte kansen werden dan ook amper gecreëerd. Pas in de twintigste minuut werd Willem II gevaarlijk via Max de Waal. De aanvallende middenvelder kwam door over de zijkant van het strafschopgebied, leek te gaan passen maar haalde verrassend uit in de korte hoek. Zijn poging ketste echter af tegen de buitenkant van de paal. Groningen werd in het laatste kwartier voor rust twee keer gevaarlijk via Kevin van Veen en Luciano Valente, maar ook zij troffen geen doel.

Na rust schoot Groningen uit de startblokken. Willem II-doelman Joshua Smits hield zijn ploeg tot twee keer toe overeind en kreeg bij een schot van Johan Hove hulp van de lat. Luttele minuten later kreeg Van Veen een grote kopkans, maar de spits kon de bal enkel schampen en zag zijn poging voorlangs vliegen. Een kwartier voor tijd viel Emeran in. De aanvaller kwam voor een miljoen euro over van Manchester United en werd met luid gejuich onthaald in De Euroborg.

In het laatste kwartier bleef Groningen aandringen op de winnende treffer, terwijl de Tilburgers vooral probeerden niet te verliezen. Een echt grote mogelijkheid kreeg de thuisploeg echter niet meer, waardoor de wedstrijd eindigde zoals hij begon, in 0-0. Willem II heeft dankzij het gewonnen punt nu een totaal van vijf punten, waardoor de Tilburgers keurig de derde plek innemen. Groningen heeft nu vier punten en staat op plek zeven.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 3 3 0 0 8 9 2 SC Cambuur 3 2 1 0 3 7 3 Willem II 3 1 2 0 2 5 4 FC Emmen 3 1 2 0 1 5 5 MVV Maastricht 2 1 1 0 2 4 6 FC Eindhoven 2 1 1 0 2 4 7 FC Groningen 3 1 1 1 2 4 8 VVV-Venlo 3 1 1 1 1 4 9 De Graafschap 3 1 1 1 0 4 10 NAC Breda 3 1 1 1 -1 4 11 ADO Den Haag 3 1 1 1 -2 4 12 Jong AZ 2 1 0 1 0 3 13 Helmond Sport 2 1 0 1 -2 3 14 Jong PSV 2 1 0 1 -2 3 15 TOP Oss 3 1 0 2 0 3 16 FC Den Bosch 3 1 0 2 -1 3 17 Jong FC Utrecht 3 1 0 2 -3 3 18 FC Dordrecht 3 0 2 1 -2 2 19 Telstar 2 0 0 2 -2 0 20 Jong Ajax 3 0 0 3 -6 0