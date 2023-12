Elftal van de Week: twee Willem II’ers geselecteerd ondanks uitstel periodetitel

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en maandag werd de achttiende speelronde afgewerkt in de KKD, waarin Willem II er nog niet in slaagde de tweede periode veilig te stellen en NAC dus nog altijd hoop houdt op de periodetitel.

Het doel wordt deze week verdedigd door Tom de Graaff van Jong Ajax. De achttienjarige doelman verrichtte tegen Jong FC Utrecht maar liefst zes reddingen, waardoor de Amsterdammers de ongeslagen reeks wisten te verlengen naar zes wedstrijden.

Luciano Valente scoorde vrijdag twee keer in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Telstar (2-0). Daarmee werd hij de eerste Italiaan met een doppietta in een KKD-duel sinds Lorenzo Lucca namens Jong Ajax tegen Heracles Almelo op 5 september 2022. Valente scoorde twee keer vaker in zijn laatste drie competitieduels voor FC Groningen (twee keer) dan in zijn eerste 32 wedstrijden (één goal in de Eredivisie & Keuken Kampioen Divisie).

FC Eindhoven wist vrijdag in extremis met 3-2 te winnen van FC Emmen. Ozan Kökçü was voor het eerst in zijn carrière twee keer trefzeker in een Keuken Kampioen Divisie-duel en voor het eerst sinds 8 april 2022 bij twee doelpunten betrokken in een competitieduel (toen één goal en één assist tegen Excelsior namens Telstar). Kökçü werd daarnaast één van de vijf spelers met twee doelpunten in de extra tijd van de tweede helft dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen.

Levi Smans van VVV-Venlo maakte vrijdag zijn vijfde treffer van dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen en was tegen FC Dordrecht bij vijf doelpogingen betrokken (twee schoten, drie gecreëerde kansen). Dat is meer dan iedere andere VVV’er die avond.

Elftal van de Week: Tom de Graaff (Jong Ajax); Boyd Reith (Roda JC Kerkrade), Raffael Behounek (Willem II), Eric Schouten (Willem II), Boy Kemper (NAC Breda); Levi Smans (VVV-Venlo), Ozan Kökçü (FC Eindhoven), Luciano Valente (FC Groningen); Roberts Uldrikis (SC Cambuur), Michal Kosidis (VVV-Venlo), Basar Önal (De Graafschap).

