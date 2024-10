Volgende grote teleurstelling dreigt voor Feyenoorder Luka Ivanusec

Luka Ivanusec lijkt zijn plek in het nationale elftal van Kroatië te verliezen. De 25-jarige buitenspeler van Feyenoord is door bondscoach Zlatko Dalic voor het eerst sinds hij in De Kuip actief is op de standby-lijst geplaatst.

De supporters van Feyenoord hebben nog altijd niet kunnen genieten van Ivanusec, die in de zomer van 2023 met hoge verwachtingen naar Rotterdam-Zuid werd gehaald. Feyenoord maakte een kleine 8 miljoen euro over aan Dinamo Zagreb.

Ivanusec tekende tot medio 2028 in De Kuip, maar is er nog altijd niet in geslaagd om een vaste basisplaats te veroveren. De Kroaat kwam pas 1.688 minuten in actie namens Feyenoord, verdeeld over 41 optredens.

Daarin wist Ivanusec drie keer te scoren en zeven assists af te leveren. Onder Brian Priske komt de rechtspoot dit seizoen nog minder vaak in actie dan onder de vertrokken succescoach Arne Slot.

Dat lijkt Ivanusec voorlopig fataal te worden in het Kroatische elftal. Hoewel de buitenspeler lang niet altijd aan spelen toekwam bij Feyenoord, besloot Dalic hem keer op keer toch op te roepen.

Zo was Ivanusec actief op het EK en zat hij tijdens de afgelopen interlandperiode op de bank bij Kroatië. Nu lijkt het erop dat Dalic hem gaat passeren. De Feyenoorder staat samen met vijf andere internationals op de standby-lijst.

Josip Sutalo (Ajax) en de door de Amsterdammers verhuurde Borna Sosa (Torino) mogen zich wel melden in Kroatië. Ook sterren als Josko Gvardiol (Manchester City), Mateo Kovacic (Manchester City) en Luka Modric (Real Madrid) maken deel uit van de selectie. PSV’er Ivan Perisic hoopt eveneens op minuten tijdens de Nations League-duels met Schotland en Portugal.