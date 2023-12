Volgende domper in Europa voor Feyenoord na uitschakeling in Champions League

De UEFA heeft Feyenoord een boete opgelegd voor mistanden tijdens het thuisduel met Atlético Madrid (1-3) van 28 november, zo meldt de Europese voetbalbond. Tijdens de wedstrijd in de groepsfase van de Champions League werd er door Rotterdamse supporters vuurwerk afgestoken en waren er trappen geblokkeerd op de tribune, waarvoor Feyenoord nu gestraft wordt.

Het blokkeren van 'openbare doorgangen' op de tribune tijdens het duel levert de regerend landskampioen een boete van 26.000 euro op. Het afgestoken vuurwerk kost Feyenoord 6.000 euro.

Het is allesbehalve de eerste keer dit seizoen dat de Stadionclub wordt gestraft door de UEFA. In totaal deelde de voetbalbond al 112.250 euro aan boetes uit aan Feyenoord gedurende de huidige voetbaljaargang.

Ook in de seizoenen daarvoor was het veelvuldig raak voor de de huidige nummer twee van de Eredivisie. Bij elkaar opgeteld was Feyenoord in de seizoenen 2021/22 en 2022/23 ruim acht ton kwijt aan boetes van de UEFA.

Het duel met Atlético eindigde voor Feyenoord in mineur. Ondanks een sterk optreden tegen de Spaanse topclub werd er met 1-3 verloren, wat voor de ploeg van Arne Slot uitschakeling betekende in het miljardenbal.

Wel verzekerde Feyenoord zich van de derde plaats in Groep E van de Champions League. Die plek geeft recht op deelname aan de tussenronde van de Europa League na de winterstop.

Daar kan Feyenoord één van de volgende acht teams treffen: SC Freiburg, Toulouse, Olympique Marseille, Stade Rennes, Sparta Praag, AS Roma, Sporting Portugal of Qarabag FK.

