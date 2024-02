Voetbalpraat is overtuigd: ‘Zijn status is met de week gestegen bij PSV’

PSV heeft zondag tegen FC Volendam weer de beschikking over Joey Veerman. Zonder de middenvelder speelde de ploeg van Peter Bosz gelijk bij FC Utrecht en Ajax en werd er verloren in de beker tegen Feyenoord.

"Zijn status is met de week gestegen de afgelopen weken", doelt Milan van Dongen in Voetbalpraat op de afwezigheid van Veerman. "Ik heb het gevoel dat Veerman dit seizoen heel veel kritiek heeft weggenomen door zijn spel. Zijn alle problemen opgelost nu hij gaat spelen?"

"Ik denk dat het voor een tegenstander een stuk lastiger is als hij meedoet", haakt Karim El Ahmadi in. "Je ziet dat ze op het middenveld vaak een mannetje op Schouten zetten. Mauro Júnior is toch van een ander kaliber dan Veerman. Met Veerman erbij heb je twee gasten die de bal willen hebben."

Koeman over Veerman

Afgelopen zondag ging Ronald Koeman bijin op de ontwikkeling die Veerman doormaakt. In de ogen van de bondscoach moet de middenvelder van PSV zich nog meer verbeteren op defensief vlak.

“Dat hij stappen heeft gemaakt, dat is duidelijk”, zegt Koeman. "De discussie met Joey gaat nooit over wat hij aan de bal doet. Alles wat Joey aan de bal doet, is altijd goed. Er zit altijd een idee achter. Hij heeft een goede techniek en een goede trap, maar het gaat vooral om het allerhoogste niveau: is dat dan ook nog een meerwaarde voor je elftal? Daar heb je dan vraagtekens bij.”

Koeman zei tevens dat er niet genoeg topwedstrijden zijn in Nederland waarin spelers als Veerman te toetsen zijn. "Hij gaat kijken naar wedstrijden als Dortmund in de Champions League", aldus Kees Kwakman, tevens te gast in het voetbalpraatprogramma.

"Hij is aan de slag gegaan met zijn zwakke punten en dat heeft hij ontwikkeld", zegt Kwakman. "De afgelopen weken heb je gezien wat zijn waarde is aan de bal, al moet gezegd dat dat wel lastige wedstrijden waren met Utrecht-uit, Feyenoord-uit en Ajax-uit. Dan valt het misschien sneller op."

Vervolgstap

Kwakman is van mening dat Veerman toe is aan een vervolgstap. "Dat hij nu geblesseerd is geweest overkomt hem niet vaak. Hij is fysiek sterker geworden. Je hebt het idee dat het Spaanse voetbal het beste bij hem past. Dat gaat ook niet in het allerhoogste tempo."