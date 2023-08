Vitesse verliest Wittek: Europese topscorer aller tijden tekent in topcompetitie

Maandag, 14 augustus 2023 om 20:52 • Wessel Antes • Laatste update: 20:54

Maximilian Wittek vervolgt zijn carrière bij VfL Bochum in de Bundesliga, zo maakt Vitesse maandagavond bekend via de officiële kanalen. De 27-jarige linksback beschikte in Arnhem over een contract tot medio 2024, waardoor de club de Duitser deze zomer moest verkopen om nog een transfersom over te houden aan zijn vertrek. Wat Wittek oplevert is nog onbekend, maar journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf spreekt over ‘de eerste uitgaande transfer van enig formaat in jaren’.

Via de clubwebsite reageert technisch directeur Benjamin Schmedes op het vertrek van Wittek. “Maxi is op meerdere manieren van grote waarde geweest voor Vitesse. Hij is niet alleen een klassespeler, maar ook een voorbeeldprof. Hij heeft zijn transfer naar de Bundesliga dubbel en dwars verdiend. Het is bekend dat Maxi nog maar één jaar onder contract stond bij Vitesse. Uiteraard speelt dat mee bij deze transfer. Niet voor niets benadrukken we vaak dat ‘waarde creëren’ voor de langere termijn een sleutelbegrip moet zijn voor Vitesse. Daarbij hoort uiteraard ook het verkopen van spelers met waarde, voordat ze uit hun contract lopen.”

Wittek is Vitesse dankbaar voor zijn tijd in Arnhem. “Ik heb een prachtige tijd gehad bij Vitesse, waar ik me altijd enorm thuis heb gevoeld. We hebben samen mooie prestaties neergezet, zoals het speciale avontuur in de Conference League en het bereiken van de bekerfinale. Met mijn transfer naar de Bundesliga gaat er een langgekoesterde wens in vervulling, maar ik zal mijn tijd bij Vitesse nooit vergeten. De club zal voor altijd een plek in mijn hart hebben. Ik wil iedereen die betrokken is bij de club, waaronder uiteraard de supporters, heel erg bedanken. Ik wens Vitesse het allerbeste.”

Wittek kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van Greuther Fürth. Sindsdien speelde de vleugelverdediger 111 wedstrijden in dienst van Vitesse, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 21 assists. Door zijn 5 doelpunten in de Conference League-campagne van Vitesse vorig seizoen werd de linkspoot de Europese topscorer aller tijden van de club. Met name zijn doelpunt in het thuisduel met Tottenham Hotspur (1-0 winst) was memorabel. Een kwartier voor tijd scoorde Wittek op fraaie wijze de winnende goal.

Mica Pinto

Vitesse heeft direct een opvolger voor Wittek gepresenteerd in de persoon van Mica Pinto. De dertigjarige linksachter zat deze zomer zonder club nadat zijn contract bij Sparta eind juni afliep. Pinto heeft voor twee seizoenen getekend in Arnhem. De Luxemburgse international is blij met zijn nieuwe werkgever. “Ik heb vaak tegen Vitesse gespeeld, maar ben er trots op dat ik nu het mooie geel-zwarte shirt mag dragen. Na een geslaagde periode bij Sparta Rotterdam was dit de stap die ik graag wilde maken. Ik heb zeer goede gesprekken gehad met de technische leiding van Vitesse en kan niet wachten om op het veld te staan. Ik ga alles geven voor de club en de supporters.”