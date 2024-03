Vitesse krijgt er acuut probleem bij: ‘Betrokkenen maken zich zeer grote zorgen’

Vitesse heeft er een acuut probleem bijgekregen, zo schrijft clubwatcher Jeroen Kapteijns in een uitgebreide analyse in De Telegraaf. De Arnhemmers staan twee jaar na de inval van Rusland in Oekraïne nog altijd onder Russisch bewind en dat is het Ministerie van Economische Zaken ‘een doorn in het oog’, aldus Kapteijns. “Zoals de club er nu voorstaat is de kans klein dat er voor het komende seizoen een licentie wordt verstrekt. Als die uitblijft, kan Vitesse komend seizoen geen betaald voetbal spelen”, klinkt het.

Omdat de overname van Vitesse door de Common Group onder leiding van zakenman Coley Parry niet is goedgekeurd door de KNVB is de club nog altijd eigendom van Valeriy Oyf, een Russische zakenman. Economische Zaken heeft Vitesse enkele maanden geleden al verteld dat de Russische banden zo snel mogelijk verbroken moeten worden.

De Arnhemmers hebben recent een nieuwe brief gekregen, schrijft Kapteijns. “Daarin is de zaak op scherp gezet. Dit is een ernstige kwestie omdat overtreding van de sanctieregelgeving een economisch delict is en daarmee een veel grotere impact heeft dan eerdere zaken, zoals het niet informeren van de licentiecommissie over een wisseling van bankier, die binnen het verenigingsrecht van de KNVB werden aangepakt.”

Oyf, die Vitesse nu dus nog steeds in handen heeft, heeft daarnaast eind vorig jaar bevestigd dat hij geld heeft geleend van Roman Abramovich, de oud-eigenaar van Chelsea. “In de sanctiewetgeving is ook opgenomen dat iemand die zakelijk gelieerd is aan een gesanctioneerde persoon onder de loep genomen moet worden. De ontboezeming van Oyf heeft de aandacht van Economische Zaken gewekt”, vervolgt Kapteijns.

De KNVB stelde enkele maanden geleden een onderzoek in over de banden van Vitesse met Abramovich, die zeer nauw betrokken zou zijn geweest bij de Arnhemmers gedurende zijn tijd bij Chelsea. De uitspraak van dat onderzoek volgt op korte termijn en kan ook gigantische problemen veroorzaken voor Vitesse.

“Als Vitesse getroffen wordt door de sanctiewetgeving dan treft de Arnhemse club naar verwachting eenzelfde lot als eerder Chelsea”, gaat de journalist verder. “De bezittingen en tegoeden van eigenaar Abramovich werden bevroren en daar viel ook de Londense club onder, waardoor Chelsea bijvoorbeeld per direct geen transfers meer mocht doen en de normale bedrijfsvoering werd stopgezet. Zo moest onder andere de fanshop worden gesloten.”

Licentie voor volgend seizoen komt serieus in gevaar

De licentie van Vitesse voor volgend seizoen is in gevaar, schrijft Kapteijns. Als de club die niet krijgt, dan kan het geen betaald voetbal spelen. “Betrokkenen maken zich inmiddels zeer grote zorgen over de toekomst van het betaald voetbal in Arnhem. Zoals de club er nu voorstaat is de kans klein dat er voor het komende seizoen een licentie wordt verstrekt. De tijd begint te dringen, want met het oog daarop zijn er de komende maanden belangrijke deadlines en een reële oplossing om de grote problemen aan te pakken dient zich nog steeds niet aan.”