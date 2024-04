Vitesse kan overheidssteun vergeten; stadioneigenaar geeft hoop op overleving op

De gemeente Arnhem en provincie Gelderland zijn geenszins van plan om Vitesse de helpende hand toe te reiken. Zij zien geen reden om de club van financiële ondergang te behoeden, zo laten zij desgevraagd weten aan NU.nl. Ook vastgoedmagnaat en eigenaar van Stadion Gelredome Michael van de Kuit trekt Vitesse niet uit het slop, zo laat hij weten aan Omroep Gelderland.

"Vitesse is een commerciële club", wordt een woordvoerder van de gemeente geciteerd door de nieuwswebsite. "We dragen de club een warm hart toe, maar we zijn geen betrokken partij." Ook op steun vanuit de provincie hoeft de Arnhemse clubleiding niet te rekenen.

"Vitesse is een betaaldvoetbalclub waar we geen enkele betrokkenheid bij hebben", laat een woordvoerster weten aan NU.nl. Derhalve kan Vitesse nog eens twee mogelijke levenslijnen wegstrepen. Crisismanager Paul van der Kraan en de nieuwe directeur Edward Reijntjes moeten alles uit de kast halen om het voortbestaan van de club te garanderen.

Eerder leverde het tweetal namens Vitesse een conceptplan in om te overleven. In dat plan gaat Vitesse uit van twee jaar voetbal in de eerste divisie, zo liet Reijntjes woensdag tijdens een mediabijeenkomst weten. De KNVB reageert uiterlijk deze week op dat voorstel.

Op die bijeenkomst verklaarde de directeur tevens dat Vitesse met een acuut geldtekort van zo'n vier miljoen euro kampt. Bovendien staan er voor zestien miljoen euro leningen uit bij crediteuren. Mede door de transfer van Million Manhoef naar Stoke City kan de hekkensluiter het seizoen in elk geval wel uitspelen.

"Voor 15 juni moeten we een sluitende begroting indienen bij de KNVB", liet Reijntjes optekenen. Als Vitesse dat niet lukt, verliest de club de proflicentie. "Vitesse staat nog altijd op omvallen. Dat heb ik vanaf het begin gezegd. We zijn zwaar verliesgevend."

Vitesse hoopt dat het via een zogenaamde WHOA-procedure een faillissement kan afwenden. "Als de rechter oordeelt dat een onderneming levensvatbaar is, gaat een herstructureringsdeskundige schulden saneren. ADO Den Haag (2021) en VVV-Venlo (2023) zijn op die manier van de ondergang gered", duidt NU.nl.

Coley Parry

Omdat ook de overheidsinstanties geen medewerking wil verlenen is het van levensbelang dat vermogende geldschieters te hulp schieten. Daarbij wil Vitesse af van Coley Parry, maar heeft het een flinke schuld bij de Amerikaan openstaan.

Parry zou er voor openstaan om een deel van die schuldlening kwijt te schelden, daar hij bij een faillissement al zijn geld zou verliezen. De Amerikaan zou dan wel zeggenschap bij de club willen houden, iets waar Reijntjes en Van der Kraan absoluut geen heil in zien. Parry heeft een voorstel ingediend om drie miljoen euro extra in de club te pompen, op de voorwaarde dat hij bepaalt wie er instappen als investeerders.

Wie redt Vitesse?

Bovendien hoeft Vitesse niet te rekenen op de steun van Van de Kuit. Van de Kuit ziet na gesprekken met Reijntjes en Van der Kraan geen kans meer op een overname en dus herstel. "Ik heb Vitesse niet nodig, maar zij mij wel. Er is totaal geen plan", tekent hij op tegenover

Van de Kuit trok na een eerste verkenningsgesprek de stekker uit de onderhandelingen. "Vitesse bestond en bestaat ook nu weer uit kansloze bestuurders", sneert hij naar de crisismanagers. "Er is overal paniek bij Vitesse. Ze hebben geen financiering gevonden. Er is geen plan."

"Het is te laat", vreest Van de Kuit het ergste. "Het heeft nu geen zin meer. Nu het schip zinkt, snap ik dat ze me vragen of ik iets wil betekenen. Op 1 oktober moeten ze de huur weer betalen. Ik denk dat ze me daar voor nodig hebben."

Het plan dat Vitesse indiende heeft weinig kans van slagen, denkt Van de Kuit. "Het is valse hoop, omdat de WHOA uitgaat van een levensvatbaar plan. En dat heeft Vitesse niet. Ze hebben erop gegokt, maar gokken doe je in een casino. Niet met een voetbalclub."

