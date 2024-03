Vitesse boekt ook tegen Almere geen overwinning en ziet kansen kleiner worden

Vitesse is er niet in geslaagd optimaal te profiteren van het gelijkspel tussen Excelsior en RKC Waalwijk (1-1). In eigen huis kwamen de Arnhemmers zaterdag op achterstand tegen Almere City, maar aan de hand van Anis Hadj-Moussa wisten ze er een punt uit te slepen: 1-1.

De openingsfase in de GelreDome was voor Vitesse. De thuisploeg kwam een aantal keer gevaarlijk door, onder meer via smaakmaker Hadj-Moussa, maar kwam niet tot scoren, mede door doelman Samuel Sahin-Radlinger.

Almere deed dat wel en de ploeg van Alex Pastoor nam in de negentiende minuut de leiding. Kornelius Hansen ontving de bal van Peer Koopmeiners, alvorens hij in de verre hoek raak schoot: 0-1.

De tegentreffer deed Vitesse niet veel goeds. De spelers van Edward Sturing waren zichtbaar aangeslagen en de ploeg was in het restant van de eerste helft aanzienlijk minder dan voor de 0-1.

Snel na de theepauze dacht Almere de marge te verdubbelen. Stije Resink werkte, met veel geluk, de bal binnen vanuit de kluts. Even daarvoor had Théo Barbet echter een lichte overtreding begaan op een Vitessenaar, waardoor scheidsrechter Erwin Blank zich genoodzaakt voelde de treffer af te keuren.

In het laatste kwart van het duel was Vitesse nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en het werd ook degelijk gevaarlijk. Na een fraaie actie kreeg Hadj-Moussa - wie ook anders - de bal voor het doel, waar Kacper Kozlowski uit de draai naliet de bal tussen de palen te schieten.

In de slotfase kwam de met degradatie bedreigde ploeg dan toch langszij. Met een piekfijne steekpass zette Mathijs Tielemans Hadj-Moussa een-op-een met Radlinger en de Algerijn faalde niet: 1-1.

Met een gelijkspel nam Vitesse geen genoegen en dus gingen de Arnhemmers op zoek naar meer. Kozlowski schoot van dichtbij recht op de keeper af en Hadj-Moussa raakte de lat met een mooie knal, maar een winnende treffer werd niet meer gevonden.

