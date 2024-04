â€˜Club probeerde op laatste moment transfer Hadj-Moussa naar Feyenoord te kapenâ€™

‘Club probeerde op laatste moment transfer Hadj-Moussa naar Feyenoord te kapen’

Het had niet veel gescheeld of Feyenoord had stevige concurrentie gehad in de strijd om de handtekening van Anis Hadj-Moussa. De Rotterdammers kondigden woensdag de komst van de Algerijn aan, maar volgens Sacha Tavolieri (RMC Sport) probeerde Besiktas de deal op het laatste moment te kapen.

Volgens de Belgische journalist was de Turkse topclub bereid 4,1 miljoen euro voor de vleugelaanvaller neer te leggen. Daarnaast zou Patro Eisden Maasmechelen een doorverkooppercentage van vijf procent krijgen.

De deal ging echter niet door, daar Hadj-Moussa al had gekozen voor Feyenoord. Mogelijk is die beslissing van de huidige Vitesse-speler een hard gelag voor zijn Belgische werkgever.

Bronnen meldden aan Voetbalzone namelijk dat Patro Eisden van Feyenoord een bedrag van 3,5 miljoen euro ontvangt, zes ton minder dan wat Besiktas naar verluidt bereid was te betalen.

Ondanks de vermeende interesse van de Süper Lig-club werd Hadj-Moussa dinsdag gepresenteerd door Feyenoord. In Rotterdam-Zuid tekende de Algerijn een contract voor vijf seizoenen.

Arne Slot hoopt daarmee een probleem in de voorste linie op te lossen. De hoofdtrainer is al langer niet volledig tevreden over zijn opties op de flanken en ziet in Hadj-Moussa een versterking.

Mogelijk geldt laatstgenoemde als de vervanger van Alireza Jahanbakhsh. De Iraniër beschikt over een aflopend contract bij Feyenoord en vooralsnog is hij geen nieuwe verbintenis overeengekomen.

