‘Historisch’ recordbedrag voor Anis Hadj-Moussa: ‘Tweede duurste speler ooit’

De transfer van Anis Hadj-Moussa naar Feyenoord heeft Patro Eisden Maasmechelen een recordbedrag opgeleverd, zo bevestigt de Belgische tweedeklasser via de officiële kanalen. Hoewel er vanuit Feyenoord geen officiële melding is gemaakt over de transfersom, spreekt de nummer vijf van de Challenger Pro League over een recordsom voor Hadj-Moussa.

Woensdag werd bekend dat Hadj-Moussa zich voor de komende vijf jaar heeft verbonden aan Feyenoord. De Rotterdamse landskampioen communiceerde daarbij geen transfersom, maar aan Voetbalzone is bevestigd dat het inderdaad om het eerder door Foot Mercato vermelde bedrag van 3,5 miljoen euro gaat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dat bedrag stelt Patro Eisden tevreden, zo blijkt uit een statement op de clubwebsite. “De kwieke flankaanvaller, die in de zomer van 2023 bij Patro Eisden aansloot, sinds de wintermercato bij zusterclub Vitesse Arnhem speelt en onlangs zijn debuut maakte bij de Algerijnse nationale ploeg, brengt hiermee een recordsom binnen in de clubkas van Patro Eisden. Een historisch moment! Anis is de tweede duurste speler ooit uit 1B.” Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Hadj-Moussa op zo’n 750.000 euro.

Trainer Stijn Stijnen is door het dolle heen met de transfer van Hadj-Moussa. “We zijn trots dat we een speler kunnen afleveren aan een van de beste clubs van Nederland. Deze transfer is een niet te onderschatten hoogtepunt in de geschiedenis van onze club. Een mijlpaal!”

De uitgaande recordtransfer bij Patro Eisden stond tot dusver op naam van Peter Utaka, die in juli 2004 voor 275.000 euro werd verkocht aan KVC Westerlo. Klein Anderlecht is Hadj-Moussa dan ook zeer dankbaar voor zijn miljoenentransfer naar Feyenoord. “De hele club wil Anis bedanken voor zijn inzet, mentaliteit en talloze flitsende acties.”

Hadj-Moussa speelde uiteindelijk slechts achttien officiële wedstrijden namens Patro Eisden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists. Sinds 1 februari speelt de tweevoudig international van Algerije op huurbasis voor Vitesse. Namens de Arnhemmers was hij goed voor twee doelpunten en twee assists in tien officiële wedstrijden in de Eredivisie en TOTO KNVB Beker.

Onduidelijkheid over precieze transfersom

Waaruit zeer betrouwbare bronnen heeft vernomen dat Feyenoord liefst 3,5 miljoen euro overmaakt voor Hadj-Moussa, houden andere media het nog op een lagere transfersom.spreekt over een ‘lichte transfervergoeding over meerdere termijnen’. Journalist Dennis van Eersel vanreageert via X op de vraag of Feyenoord daadwerkelijk 3,5 miljoen euro gaat betalen. “Nee, wel minder dan dat begrijp ik.”

Aangezien Patro Eisden rept over Hadj-Moussa als ‘de tweede duurste speler ooit uit 1B’, lijkt het erop dat hij de club inderdaad meerdere miljoenen heeft opgeleverd. Op Transfermarkt sluit hij met de eerder gesuggereerde 3,5 miljoen euro aan achter Hassana Bandé, die KV Mechelen in 2018 liefst 8,25 miljoen euro opleverde met zijn transfer naar Ajax.

Volgens Transfermarkt is Vini Souza, de voormalig middenvelder van Lommel SK die afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro naar Sheffield United vertrok, de duurste uitgaande transfer van de Challenger Pro League. Mogelijk telt Patro Eisden die miljoenentransfer niet mee, aangezien Lommel onderdeel is van de vermogende City Football Group.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties