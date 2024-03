Ajax en PSV grijpen mis: Feyenoord dicht bij akkoord met Anis Hadj-Moussa

Feyenoord ligt op pole position in de race om Anis Hadj-Moussa, zo meldt journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf zaterdagochtend. Daarmee troeft de regerend landskampioen concurrenten Ajax en PSV af.

Hadj-Moussa laat sinds januari een uitstekende indruk achter bij Eredivisie-laagvlieger Vitesse, die de 22-jarige vleugelflitser huurt van de Belgische tweedeklasser Patro Eisden. Afgelopen interlandperiode speelde Hadj-Moussa zelfs zijn eerste twee interlands namens Algerije.

Driessen lijkt te weten waar zijn toekomst ligt. “Volgens de Rotterdammers lijkt de transfer goed te komen, wat betekent dat Feyenoord dicht bij een akkoord is met zowel Patro Eisden als Hadj-Moussa.” In België ligt de linkspoot nog tot medio 2025 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 750.000 euro.

Welk bedrag Feyenoord gaat overmaken aan Patro Eisden is vooralsnog onbekend, maar Driessen weet dat Hadj-Moussa uit de koker van de succescoach komt. “Met zijn soms onnavolgbare passeerbewegingen is Hadj-Moussa tot dusver een plaag voor linksachters in de Eredivisie gebleken. Feyenoord-trainer Arne Slot zoekt al een tijdje naar een dergelijk type speler voor de aanval aan de rechterkant.”

Met de eventuele komst van Hadj-Moussa sorteert Feyenoord alvast voor op een aantal wijzigingen voorin. Het lijkt erop dat de Stadionclub het aflopende contract van Alireza Jahanbakhsh niet gaat verlengen, terwijl Newcastle United-huurling Yankuba Minteh in principe terugkeert naar Engeland.

De Rotterdammers zien in Hadj-Moussa een interessant project. “Bij Feyenoord vinden ze Hadj-Moussa een hele interessante speler die zich wel moet doorontwikkelen in De Kuip zoals veel anderen eerder deden onder het bewind van Slot in Rotterdam.”

Hadj-Moussa is sinds 1 februari Vitesses hoop in bange dagen. De rechtsbuiten kwam in zijn eerste maanden tot acht officiële wedstrijden namens de Arnhemmers, waarin hij goed was voor twee doelpunten. Eenmaal fungeerde Hadj-Moussa als aangever. Feyenoord wil het jeugdproduct van RC Lens voor meerdere seizoenen vastleggen en is vastberaden snel een deal te sluiten.

