Virgil van Dijk direct na Champions League-uitschakeling tegen PSG gespot met directeur van andere club dan Liverpool

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Virgil van Dijk, die direct na de Champions League-uitschakeling tegen Paris Saint-Germain werd gespot met twee directeuren van een andere club dan Liverpool.

De aanvoerder van het Nederlands elftal werd door een journalist van het Franse Foot Mercato namelijk gezien met Nasser Al-Khelaïfi en Luis Campos, respectievelijk de president en technisch eindverantwoordelijke van PSG.

De Franse verslaggever zag het drietal een ‘langdurig gesprek’ voeren in de catacomben van Anfield. Beelden ervan voeden de transfergeruchtenmolen, vooral gezien het gegeven dat Van Dijk bij Liverpool beschikt over een komende zomer aflopende verbintenis.

De contractsituatie van de voormalig speler van FC Groningen is al langere tijd een groot thema in Liverpool. Onlangs werd er in de Britse pers geschreven dat Van Dijk gaat verlengen, maar die zekerheid wilde de mandekker zelf in gesprek met het op Anfield aanwezige journaille niet geven woensdagavond. “Ik weet het nog niet”, waren de woorden van Van Dijk.