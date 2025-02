Slot krijgt zijn zin met contractverlengingen, Engels international wél naar uitgang bij Liverpool

Virgil van Dijk en Mo Salah gaan hun aflopende contract bij Liverpool verlengen, zo meldt The Telegraph. Trent Alexander-Arnold lijkt zijn contract echter niet te verlengen en heeft zijn zinnen gezet op een vertrek.

De contracten van Van Dijk en Salah lopen deze zomer af en in januari gaf de Egyptenaar aan dat een contractverlenging ver weg was. “Iedereen wil natuurlijk dat we met hem gaan verlengen. Hij is oud en wijs genoeg om een goede beslissing te nemen voor zichzelf, maar hopelijk ook voor ons”, zei Arne Slot eerder eerder deze maand.

Met het nieuwe contract dat Van Dijk gaat tekenen, wordt hij naar verluidt de bestbetaalde verdediger van Europa. De aanvoerder van Liverpool verbindt zich voor twee extra seizoenen aan de club.

Salah was tijdens de wedstrijd tegen Manchester City weer op dreef en maakte zijn 25ste doelpunt van het seizoen. In de Premier League is hij elke 96 minuten betrokken bij een goal. Naast zijn 25 goals tekent de aanvaller ook voor 16 assists.

Van Dijk is bezig aan zijn zevende seizoen bij the Reds. De 78-voudig Nederlands international kende vorig jaar een wisselvallig seizoen, maar onder Slot is hij weer helemaal opgebloeid en is hij de steunpilaar in de verdediging van de koploper van de Premier League.

Wat betreft Alexander-Arnold is er nog geen witte rook. Het lijkt erop dat hij volgend seizoen niet meer op Anfield te bewonderen is. Real Madrid zit al geruime tijd achter de 25-jarige Engelsman aan en gaat misschien wel toeslaan.

Aankomende woensdag gaat de strijd om zijn eerste titel bij Liverpool verder voor de Nederlandse oefenmeester. The Reds hopen op Anfield af te rekenen met Newcastle United en hun voorsprong van elf punten met Arsenal te behouden.